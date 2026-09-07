Учительница победила на конкурсе красоты "Мисс Мира": какое место у украинки (ФОТО)

Представительница Доминиканской Республики Джохейрри Молла стала победительницей конкурса "Мисс Мира 2026". Финал 73-го международного конкурса красоты прошел 5 сентября во вьетнамском Нячанге. Украину на соревнованиях представляла 18-летняя Валерия Лисовская, которая вошла в топ-20 лучших участниц мира и в пятерку лидеров Европы.

Конкурс красоты "Мисс Мира 2026" выиграла представительница Доминиканской Республики Джохейрри Молла. Фото: instagram

В этом году за корону "Мисс Мира" соревновались 111 представительниц разных стран. Участниц были разделены на четыре континентальные группы: Африка, Америка и Карибский бассейн, Европа, Азия и Океания. После нескольких этапов отбора количество претенденток постепенно сокращалось: сначала до 40, затем до 20, 12 и шести финалисток.

Главную корону в конце концов получила 24-летняя Джохейрри Молла из Доминиканской Республики. Первой вицемис стала представительница Испании Элизабет Рейнес Алаберн, а второй вицемис – Таанусия Вирапандян из Малайзии.

Для Доминиканской Республики эта победа стала исторической: страна вторично получила титул "Мисс Мира". Предыдущий раз представительница Доминиканской Республики победила еще в 1982 году. Тогда корону завоевала Мариасела Альварес.

Кто такая новая "Мисс Мира"

Джохейрри Молли 24 года. Она родилась в Санто-Доминго и имеет образование в сфере управления бизнесом и администрированием. Кроме модельной карьеры Мола работает учительницей литературы и обществоведения, а также имеет опыт работы телевизионной репортером. Она была корреспондентом американского телеканала Univision в Нью-Йорке, где освещала культурные и социальные темы.

Важной частью ее участия в конкурсе стал гуманитарный проект Voices of Tomorrow ("Голоса будущего"). Его цель состоит в том, чтобы помогать детям и подросткам из уязвимых сообществ получать доступ к образованию и изучению английского языка. Именно об этой инициативе Мола говорила во время финального раунда вопросов, отмечая, что знание иностранного языка способно открывать молодежи новые возможности.

Какое место заняла украинка на конкурсе красоты "Мисс Мира 2026"

Украину на конкурсе представляла 18-летняя Валерия Лисовская. Она не пробилась в финальную шестерку, однако стала одной из 20 лучших участниц "Мисс Мира 2026" и попала в Топ-5 Европы. Для финального выхода украинка выбрала платье "Сияние Несокрушимости". Кристаллы, золотой кейп и высокий разрез дополняли образ, который должен был символизировать внутренний свет, достоинство и несокрушимость Украины. Ее национальный костюм получил название "Крылья света".





Лисовская учится по специальности "Международные экономические отношения", владеет английским и французским языками. Она занимается теннисом, танцами и актерским мастерством, проходила курсы журналистики и развивает карьеру модели.

Конкурс красоты "Мисс Мира 2026" во Вьетнаме продлился с 8 августа по 5 сентября. Кроме непосредственно конкурсных выходов, участники приобщались к культурным, туристическим, спортивным и благотворительным мероприятиям.

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