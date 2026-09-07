Учительница победила на конкурсе красоты "Мисс Мира": какое место у украинки (ФОТО)

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Slava Kot
Представительница Доминиканской Республики Джохейрри Молла стала победительницей конкурса "Мисс Мира 2026". Финал 73-го международного конкурса красоты прошел 5 сентября во вьетнамском Нячанге. Украину на соревнованиях представляла 18-летняя Валерия Лисовская, которая вошла в топ-20 лучших участниц мира и в пятерку лидеров Европы.
Конкурс красоты "Мисс Мира 2026" выиграла представительница Доминиканской Республики Джохейрри Молла. Фото: instagram
В этом году за корону "Мисс Мира" соревновались 111 представительниц разных стран. Участниц были разделены на четыре континентальные группы: Африка, Америка и Карибский бассейн, Европа, Азия и Океания. После нескольких этапов отбора количество претенденток постепенно сокращалось: сначала до 40, затем до 20, 12 и шести финалисток.
Главную корону в конце концов получила 24-летняя Джохейрри Молла из Доминиканской Республики. Первой вицемис стала представительница Испании Элизабет Рейнес Алаберн, а второй вицемис – Таанусия Вирапандян из Малайзии.
Для Доминиканской Республики эта победа стала исторической: страна вторично получила титул "Мисс Мира". Предыдущий раз представительница Доминиканской Республики победила еще в 1982 году. Тогда корону завоевала Мариасела Альварес.
Джохейрри Молли 24 года. Она родилась в Санто-Доминго и имеет образование в сфере управления бизнесом и администрированием. Кроме модельной карьеры Мола работает учительницей литературы и обществоведения, а также имеет опыт работы телевизионной репортером. Она была корреспондентом американского телеканала Univision в Нью-Йорке, где освещала культурные и социальные темы.
Важной частью ее участия в конкурсе стал гуманитарный проект Voices of Tomorrow ("Голоса будущего"). Его цель состоит в том, чтобы помогать детям и подросткам из уязвимых сообществ получать доступ к образованию и изучению английского языка. Именно об этой инициативе Мола говорила во время финального раунда вопросов, отмечая, что знание иностранного языка способно открывать молодежи новые возможности.
Украину на конкурсе представляла 18-летняя Валерия Лисовская. Она не пробилась в финальную шестерку, однако стала одной из 20 лучших участниц "Мисс Мира 2026" и попала в Топ-5 Европы. Для финального выхода украинка выбрала платье "Сияние Несокрушимости". Кристаллы, золотой кейп и высокий разрез дополняли образ, который должен был символизировать внутренний свет, достоинство и несокрушимость Украины. Ее национальный костюм получил название "Крылья света".
Лисовская учится по специальности "Международные экономические отношения", владеет английским и французским языками. Она занимается теннисом, танцами и актерским мастерством, проходила курсы журналистики и развивает карьеру модели.
Конкурс красоты "Мисс Мира 2026" во Вьетнаме продлился с 8 августа по 5 сентября. Кроме непосредственно конкурсных выходов, участники приобщались к культурным, туристическим, спортивным и благотворительным мероприятиям.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что победительница "Мисс Мира Чили" шокировала дэз-метал выступлением на конкурсе красоты.