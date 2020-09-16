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Три женские прически, которые испортят любой образ

О таких прическах лучше забыть

сегодня, 16:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Любой образ можно подчеркнуть с помощью красивой и стильной прически. Но периодически нужно следить за модными тенденциями в этой области, потому что есть укладки, которые давно не в моде и выглядят довольно странно. Подборкой таких причесок поделилось издание Lemurov.net.

Три женские прически, которые испортят любой образ

Прическа с крабиком

Да, этот аксессуар когда-то пользовался огромной популярностью, но сейчас женщины их редко используют для создания стильной прически. Несмотря на то, что в 2018 году тренд на крабики пытались вернуть, он так и не был воспринят публикой. 


Жесткие кудряшки

Не все кудри - удачный выбор для своего образа. В 2021 году в моде легкие "пляжные" локоны, которые смотрятся более естественно, чем жесткие кудряшки, которые не всегда получается правильно уложить.


Челка, убранная назад

Если решили отрастить челку, то при создании прически, не стоит убирать ее назад и фиксировать с помощью заколок, смотрится это безвкусно. Лучше разделите ее на равные пряди, сделав прибор.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие прически можно сделать с помощью платка. 


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