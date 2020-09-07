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ТОП-5 стильных причесок с платком, идеальных для осени

Прически с платком — модный тренд каждого сезона

сегодня, 14:55
Автор:

Светлана Шкурупий

ТОП-5 стильных причесок с платком, идеальных для осени

Если хотите создать неповторимую и стильную прическу, тогда используйте платок - этот аксессуар сейчас на пике популярности и с легкостью подчеркнет любой ваш осенний образ. Интересными идеями причесок поделилась издание Beauty HUB.


Мальвина с косами и платком

Разнообразьте всеми любимую прическу "мальвинку" с помощью яркого платочка и плетения. Сделайте маленький хвостик, заплетите две косички, зафиксируйте их на пучке с помощью невидимок и вплетите в прическу яркий платок.

Высокий объемный пучок с платком

Эта прическа подойдет для любой ситуации, будь то повседневный образ или вечерний. Но такая укладка будет выглядеть более стильно и модно, если сделать ее с красивым платком. Для этого закрепите платочек у основания хвостика, разделите на две части и завяжите узлом, вместе с его краями. Сверните пряди пучком и закрепите их "усиками" платка.

"Рыбий хвост" с платком

Подчеркните свой осенний образ с помощью красивой прически, которую называют "рыбий хвост". Платок необязательно вплетать в волосы, его можно просто завязать вместо резинки, но он придаст образу элегантности.

Фейковая коса с платком

Для тех, кто не умеет плести косички, есть более упрощенный, но не менее красивый вариант прически. Сделайте хвостик и разделите его на две части. Верхнюю отложите, а нижнюю разделите на две пряди и скрепите резинки. Проденьте верхний хвост сквозь петлю, чтобы получилось "плетение". Повторяйте шаги, пока не получиться косичка. А сверху нее завяжите красивый платок, которым зафиксируйте основание прически.


Низкий хвост

Это самый простой и быстрый вариант прически.  Сделайте низкий хвост и поверх резинки завяжите платочек, цвет которого подходит к вашему образу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие прически помогут скрыть отросшие корни волос. 


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