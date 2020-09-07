ТОП-5 стильных причесок с платком, идеальных для осени

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Светлана Шкурупий
Если
хотите создать неповторимую и стильную прическу, тогда используйте платок -
этот аксессуар сейчас на пике популярности и с легкостью подчеркнет любой ваш
осенний образ. Интересными идеями причесок поделилась издание Beauty HUB.
Мальвина с косами и
платком
Разнообразьте
всеми любимую прическу "мальвинку" с помощью яркого платочка и плетения. Сделайте
маленький хвостик, заплетите две косички, зафиксируйте их на пучке с помощью
невидимок и вплетите в прическу яркий платок.
Высокий объемный
пучок с платком
Эта прическа подойдет для любой ситуации, будь то повседневный образ или вечерний. Но такая укладка будет выглядеть более стильно и модно, если сделать ее с красивым платком. Для этого закрепите платочек у основания хвостика, разделите на две части и завяжите узлом, вместе с его краями. Сверните пряди пучком и закрепите их "усиками" платка.
"Рыбий хвост" с
платком
Подчеркните свой осенний образ с помощью красивой прически, которую называют "рыбий хвост". Платок необязательно вплетать в волосы, его можно просто завязать вместо резинки, но он придаст образу элегантности.
Фейковая коса с платком
Для тех, кто не умеет плести косички, есть более упрощенный, но не менее красивый вариант прически. Сделайте хвостик и разделите его на две части. Верхнюю отложите, а нижнюю разделите на две пряди и скрепите резинки. Проденьте верхний хвост сквозь петлю, чтобы получилось "плетение". Повторяйте шаги, пока не получиться косичка. А сверху нее завяжите красивый платок, которым зафиксируйте основание прически.
Низкий хвост
Это
самый простой и быстрый вариант прически.
Сделайте низкий хвост и поверх резинки завяжите платочек, цвет которого
подходит к вашему образу.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие прически помогут скрыть отросшие корни волос.
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