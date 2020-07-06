Топ-7 летних ароматов: культовые духи Dior на сайте EVA

Солнце, яркие краски, беззаботные прогулки и мечты, которые сбываются. Время для "теплой" парфюмерии и французской легенды стиля. Представляем семерку самых популярных летних ароматов Диор.



1. J’Adore 2011

В переводе с французского означает "Я обожаю!". J'adore — самая узнаваемая коллекция модного дома. Все благодаря откровенной рекламе с грациозной Шарлиз Терон, которая с чувством срывает с себя украшения, вечернее платье и остается "в костюме Евы". Мужчины, увидев это, испытывали восторг во всех смыслах, а женщины бежали в магазины, желая излучать такую же энергию свободы. Имидж — ничто, Dior J’Adore — все. Искристая цветочная композиция 2011 года достигла сердец и стала одной из самых популярных в линейке.





2. Miss Dior Blooming Bouquet 2014

Кристиан Диор говорил, что никогда не мечтал создавать одежду. В женщинах его восхищали в первую очередь духи. Однажды он сказал своему другу Сержу Хефтлер-Луише: "Давай сделаем аромат, который пахнет любовью". Так появился родоначальник коллекции Miss Dior, за которым последовали выпуски других достойных версий. Одна из них — цветочная туалетная вода Blooming Bouquet. Согласно опросу американского издания Flavors & Fragrances композиция считается идеальным вариантом для теплого сезона.

3. Dior Homme Sport 2017

Первая версия вышла в 2008 году, но самой продаваемой из серии стала туалетная вода 2017 года. Dior Homme Sport — это непринужденный спортивный шик для активных мужчин, которые смело "ныряют" в круговорот событий шумного мегаполиса и берут от жизни все. Лицом рекламной кампании стал Роберт Паттинсон, запечатленный на фоне нью-йоркских кварталов и небоскребов. Обаятельный актер с точностью передал концепцию духов и элегантно-чувственный стиль Dior. Сложно сказать, под каким впечатлением были мужчины, но женщины наверняка посетили ближайший бутик, чтобы купить подарок для любимых.

4. Miss Dior Absolutely Blooming 2016

В основе композиции — красные ягоды, грасская сентифолия, пион и белый мускус. Одна из вариаций Miss Dior по задумке Франсуа Демаши должна была стать ольфакторным взрывом и вызывать желание поскорее ее попробовать. Так и произошло. Важным элементом здесь выступает роза сентифолия, которую парфюмеры необычайно ценят за уникальный, слегка мармеладный свежий аромат. Розу для духов выращивают в поместье Кристиана Диора. Она цветет лишь несколько недель в году, а собирают ее вручную на рассвете и выбирают только полностью раскрытые бутоны.

5. Joy By Dior 2018

Эту композицию ждали практически 20 лет. Дело в том, что с 1999 года бренд не выпускал pillar fragrances — ароматов-столпов с собственным именем, философией и лицом. В 2018 году появился долгожданный Joy By Dior — ода жизни, удовольствию и счастью. "Молоко и мед, цветы и цитрусы, ласковый древесный аккорд, безмятежность мускуса, нежнейший шелк и бархатистая кожа. Я заключил в один флакон все наслаждения!" — сообщает Франсуа Демаши. Парфюмированную воду представила муза дома Дженнифер Лоуренс — эффектная и чувственная, истинное воплощение девушки Dior.

6. Sauvage 2018

Свежесть с древесным шлейфом, изысканность и смелость. Композиция вдохновлена бескрайними просторами, дикой природой, горными вершинами и чистым синим небом. "В качестве отправной точки для создания Sauvage я использовал образ мужчины, который находится вне времени и моды. Он всегда верен себе". — Говорит парфюмер. Кто бы это мог быть, как не Джонни Депп — яркий, харизматичный и истинно мужественный. Он идеально представил идею аромата. Интересно, что до этого актер никогда не снимался в рекламе парфюмерии.

7. Diorissimo 1956

Легендарный аромат с нежным ландышем в сердце — символом радости, надежды и счастья у французов. В 1950-х, когда Dior только вставал на ноги, знаменитый грасский парфюмер Эдмон Рудницка захотел создать для женщин нечто элегантное и чистое. Он думал о свежем и прекрасном ландыше в своем саду. В 1955 году Рудницка повстречался с Диором и воплотил свою мечту. Diorissimo — это душа Dior, с которой начался успех парфюмерии бренда.





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