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ТОП-3 коротких стрижки для тех, кто не может решиться на новый имидж

Прически под все типы внешности

сегодня, 19:41
Автор:

Любовь Блажко

Если вы из тех людей, которые хотят что-то поменять в своем имидже, но боятся кардинальных изменений, то эта подборка точно для вас. В ней собраны лучшие варианты коротких стрижек, которые никогда не теряют свою актуальность. Об этом пишет издание apostrophe.

ТОП-3 коротких стрижки для тех, кто не может решиться на новый имидж

ТОП-3 коротких стрижки. Фото: pixabay

Боб-каре – это настоящая находка для тех, кто не готов много времени уделять укладке. Для того, чтобы поддерживать стрижку в необходимом виде, достаточно выровнять волосы утюжком и вовремя посещать своего мастера. Эта стрижка также хороша тем, что подходит практически под любую форму лица, комплектацию и возраст. 


Пикси – это уже для более смелых людей, потому что такая прическа смотрится достаточно дерзко. Тем не менее, она тоже подходит практически всем и всегда смотрится очень стильно. Плюс такой стрижки заключается в том, что можно как ежедневно укладывать, так и оставить легкую небрежность. 


Короткие волны – стрижка чем-то схожа с каре, но с тем отличием, что у нее есть рваные кончики. Этот вариант смотрится женственно, современно и стильно. Делать укладку такой стрижки специалисты рекомендуют с некоторыми хитростями. Нужно сделать объем у корней, а потом зафиксировать все это лаком. Тогда вы получите укладку, которая будет держаться весь день. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ТОП-5 стильных причесок с платком, идеальных для осени.


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