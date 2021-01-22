Танцевать и худеть. Жиросжигающие виды танцев

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Ольга Чародий
Зумба. Зумба — по сути это аэробная тренировка, смесь сальсы,
кумбии, фламенко, калипсо, мамбы, румбы час танцев сжигает 400–500 ккал.
Девушки исполняют танец (фото из открытых источников)
Pole dance. Он же —
танец с пилоном. За час сжигает 450–450 ккал за счет тяжелых акробатических
нагрузок..
Танец живота. Танец живота — или 1000 вариантов для работы
мышц пресса. За час сжигается 350–400 ккал.
Ирландский степ. Идеальные танцы для сжигания жира на ножках.
Нагрузки огромные, эффект потрясающий.
Час танцев — 500–600 ккал. Латиноамериканские танцы. Бачата,
сальса, ча-ча-ча, румба, джайв. Упор идет на пресс, бедра и ягодицы. Вы
научитесь держать спину и сожжете за час 400–500 ккал.
Фламенко. Идеально для постановки осанки, приобретения точеной фигуры и блеска в глазах. За час танцев расходуется 300–400 ккал.
Напомним, Любимица украинской публики Тина Кароль впервые вышла на паркет не в роли ведущей, а в роли танцовщицы. Так, она исполнила зажигательную румбу под песню Lady in red Криса де Бурга вместе с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком. Для выступления знаменитость выбрала боди телесного цвета и прозрачную юбку. Вовсе неудивительно, что судьи шоу оценили выступление их эффектного трио самыми высокими оценками – 40 баллов.
Хореограф Влад Яма не стал скрывать своего восхищения от грациозных движений и пластичности Тины, добавив, что она двигается просто великолепно. "Тина, так не честно! Слишком красиво, чтобы как-то оценивать и думать о том, что мы здесь судьи. Здесь картонные зрители начали оживать. Дмитрий, извини, но рядом с Тиной Юля чувствует себя более свободной. Я растворился в этой румбе", — прокомментировал выступление Влад.
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