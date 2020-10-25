Создаем эффектный образ: ТОП-5 идей макияжа на Хэллоуин

Близится самый жуткий праздник года — Хэллоуин, на который принято устраивать тематические вечеринки и наряжаться в костюмы ведьм, монстров и другой нечисти. Если вы собираетесь на такое мероприятие, тогда вам стоит сделать эффектный макияж, который подчеркнет ваш образ. Издание Apostrophe поделилось несколькими идеями.

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Это самый простой макияж, для которого потребуется минимум косметических средств. Возьмите черную подводку для глаз и сделайте фигурную стрелку возле нежного века в виде крыла летучей мыши.





Для тех, кто умеет рисовать, можно усложнить задачу. Сделайте акцент на глазах и нарисуйте картину (паутинку, летучих мышей, черную кошку), используя черную подводку и тени, которые подчеркнут ваш грим.





Если вы не хотите зацикливаться на черном цвете, тогда создайте яркий образ, например, Джокера или Харли Квин. Для этого вам потребуется яркие тени, помады, глиттер на бровях — в таком виде вы точно станете звездой вечеринки.





Дьявольский, но в то же время эффектный образ можно создать даже из двух цветов – красного и черного, грамотно сочетая их в макияже.





Создать легкий и романтический образ на Хэллоуин можно с помощью блесток. В таком виде вы будете настоящей феей.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что посмотреть на Хэллоуин.

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