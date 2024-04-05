Сокровища короны: любимые тиары королевы Елизаветы II

Вековые традиции, утонченный вкус, и неизменная элегантность – визитные карточки британской монархии, особенно когда речь заходит о королевских украшениях. Среди всех драгоценностей, которые когда-либо украшали величественный образ Королевы Елизаветы II, тиары занимают особое место. Эти изысканные предметы не только символизируют статус и власть, но и неразрывно связаны с историей и традициями британской короны. В данной статье мы подробно рассмотрим некоторые из самых значимых и любимых тиар королевы Елизаветы II, описывая их историю, особенности дизайна и моменты, в которые они были надеты.

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Владимирская тиара

Владимирская тиара также известная как тиара Королевы Марии, является одной из самых часто носимых тиар Ее Величеством. Созданная в 1919 году из бриллиантов, принадлежавших бабушке Елизаветы, Королеве Марии, эта тиара была изготовлена в ответ на потребность в более универсальном головном уборе, который можно было бы адаптировать к различным официальным мероприятиям. В течение десятилетий тиара стала своего рода символом стабильности и продолжительности британской монархии.





Тиара "Girls of Great Britain and Ireland"

Эта тиара была подарена тогдашней принцессе Мэри, бабушке Елизаветы II, в качестве свадебного подарка от группы "Девушек Великобритании и Ирландии" в 1893 году. Изготовленная из чистого серебра и усыпанная бриллиантами, тиара стала одним из самых узнаваемых украшений королевы, в значительной степени благодаря тому, что она изображена на портрете Елизаветы II, используемом на банкнотах и почтовых марках Содружества. Эта тиара символизирует глубокие связи между королевой и народами Содружества.





Тиара Кокошник

Вдохновленная русским национальным головным убором, тиара Кокошник была заказана Королевой Александрой в 1888 году у ювелирной фирмы Garrard. Тиара представляет собой впечатляющее произведение ювелирного искусства, украшенное 488 бриллиантами и выполненное в стиле "кокошник" – традиционного русского головного убора. Ее Величество носила эту тиару на многих значимых мероприятиях, подчеркивая свою любовь к традиционным формам и отдавая дань уважения российскому ювелирному искусству.





Тиара Бразильская аквамариновая

Пожалуй, одно из самых поразительных украшений в коллекции королевы, тиара Бразильская аквамариновая, была подарена правительством Бразилии в 1953 году в честь коронации Елизаветы II. Эта тиара сочетает в себе изысканные аквамарины и бриллианты, создавая образ водной стихии. Королева особенно ценит эту тиару за ее уникальный цвет и редкость камней, что делает ее одной из самых выдающихся в ее великолепной коллекции.





Тиара Лавровых Листьев

Еще одним знаковым украшением из коллекции Королевы Елизаветы II является тиара Лавровых Листьев, известная также как Фестонная тиара. Это произведение ювелирного искусства было создано по заказу королевы-матери Елизаветы (жены короля Георга VI) в 1951 году. Для ее изготовления были использованы бриллианты из ожерелья, подаренного королеве-матери правительством Южной Африки в качестве коронационного подарка в 1947 году.





Каждая тиара в коллекции Ее Величества Королевы Елизаветы II несет в себе уникальную историю и символизм, являясь мостом между прошлым и настоящим, между традициями и современностью. Эти тиары не только демонстрируют великолепие и элегантность монархии, но и служат напоминанием о глубоких личных и исторических связях, которые связывают королеву с ее народом и миром в целом. В эпоху перемен и неопределенности, любимые тиары Королевы Елизаветы II остаются символами стойкости, величия и неизменной красоты, которые будут вдохновлять будущие поколения.