Сокровища короны: любимые тиары королевы Елизаветы II

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Черновалова Кристина
Вековые традиции, утонченный вкус, и неизменная элегантность – визитные карточки британской монархии, особенно когда речь заходит о королевских украшениях. Среди всех драгоценностей, которые когда-либо украшали величественный образ Королевы Елизаветы II, тиары занимают особое место. Эти изысканные предметы не только символизируют статус и власть, но и неразрывно связаны с историей и традициями британской короны. В данной статье мы подробно рассмотрим некоторые из самых значимых и любимых тиар королевы Елизаветы II, описывая их историю, особенности дизайна и моменты, в которые они были надеты.
любимые тиары королевы бывшей королевы Англии
Владимирская тиара также известная как тиара Королевы Марии, является одной из самых часто носимых тиар Ее Величеством. Созданная в 1919 году из бриллиантов, принадлежавших бабушке Елизаветы, Королеве Марии, эта тиара была изготовлена в ответ на потребность в более универсальном головном уборе, который можно было бы адаптировать к различным официальным мероприятиям. В течение десятилетий тиара стала своего рода символом стабильности и продолжительности британской монархии.
Эта тиара была подарена тогдашней принцессе Мэри, бабушке Елизаветы II, в качестве свадебного подарка от группы "Девушек Великобритании и Ирландии" в 1893 году. Изготовленная из чистого серебра и усыпанная бриллиантами, тиара стала одним из самых узнаваемых украшений королевы, в значительной степени благодаря тому, что она изображена на портрете Елизаветы II, используемом на банкнотах и почтовых марках Содружества. Эта тиара символизирует глубокие связи между королевой и народами Содружества.
Вдохновленная русским национальным головным убором, тиара Кокошник была заказана Королевой Александрой в 1888 году у ювелирной фирмы Garrard. Тиара представляет собой впечатляющее произведение ювелирного искусства, украшенное 488 бриллиантами и выполненное в стиле "кокошник" – традиционного русского головного убора. Ее Величество носила эту тиару на многих значимых мероприятиях, подчеркивая свою любовь к традиционным формам и отдавая дань уважения российскому ювелирному искусству.
Пожалуй, одно из самых поразительных украшений в коллекции королевы, тиара Бразильская аквамариновая, была подарена правительством Бразилии в 1953 году в честь коронации Елизаветы II. Эта тиара сочетает в себе изысканные аквамарины и бриллианты, создавая образ водной стихии. Королева особенно ценит эту тиару за ее уникальный цвет и редкость камней, что делает ее одной из самых выдающихся в ее великолепной коллекции.
Еще одним знаковым украшением из коллекции Королевы Елизаветы II является тиара Лавровых Листьев, известная также как Фестонная тиара. Это произведение ювелирного искусства было создано по заказу королевы-матери Елизаветы (жены короля Георга VI) в 1951 году. Для ее изготовления были использованы бриллианты из ожерелья, подаренного королеве-матери правительством Южной Африки в качестве коронационного подарка в 1947 году.
Каждая тиара в коллекции Ее Величества Королевы Елизаветы II несет в себе уникальную историю и символизм, являясь мостом между прошлым и настоящим, между традициями и современностью. Эти тиары не только демонстрируют великолепие и элегантность монархии, но и служат напоминанием о глубоких личных и исторических связях, которые связывают королеву с ее народом и миром в целом. В эпоху перемен и неопределенности, любимые тиары Королевы Елизаветы II остаются символами стойкости, величия и неизменной красоты, которые будут вдохновлять будущие поколения.
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