Слава Каминская раскрыла пять своих главных правил по уходу за кожей лица

Участница дуэта "Неангелы" Слава Каминская рассказала о том, как ухаживает за кожей своего лица. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Так, певица поделилась пятью правилами.

Прежде всего, Слава советует спать, ведь здоровый сон залог здорового лица. Певица считает, что сколько бы ни вкладывать денег и косметики, первое, где отражаются стресс и недосып – это лицо. Сама же она успевает вздремнуть даже по 20 минут в транспорте, когда есть свободное время.

Во-вторых, не забывайте смывать косметику. По слова Славы, она делает это, не смотря на то, как устала после концерта.

Третье правило – очищение. Певица отмечает, что лосьоны для демакияжа не очищают кожу, поэтому снятие макияжа и очищение – это две отдельные процедуры.

В-четвертых, помните об увлажнении кожи лица. Певица делает эту процедуру несколько раз в день, в зависимости от состояния кожи.

И пятый совет от Славы – протирать лицо, к примеру, кубиками льда с ромашкой. Это, по словам певицы, поможет от отеков, серого цвета кожи и плохого настроения.

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