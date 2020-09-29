Слава Каминская раскрыла пять своих главных правил по уходу за кожей лица

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Таисия Ерохина
Участница дуэта "Неангелы" Слава Каминская рассказала о том, как ухаживает
за кожей своего лица. Об этом она написала
в своем Instagram-аккаунте.
Так, певица поделилась пятью правилами.
Прежде всего, Слава советует спать, ведь здоровый сон залог здорового лица.
Певица считает, что сколько бы ни вкладывать денег и косметики, первое, где
отражаются стресс и недосып – это лицо. Сама же она успевает вздремнуть даже по
20 минут в транспорте, когда есть свободное время.
Во-вторых, не забывайте смывать косметику. По слова Славы, она делает это, не
смотря на то, как устала после концерта.
Третье правило – очищение. Певица отмечает, что лосьоны для демакияжа не
очищают кожу, поэтому снятие макияжа и очищение – это две отдельные процедуры.
В-четвертых, помните об увлажнении кожи лица. Певица делает эту процедуру
несколько раз в день, в зависимости от состояния кожи.
И пятый совет от Славы – протирать лицо, к примеру, кубиками льда с
ромашкой. Это, по словам певицы, поможет от отеков, серого цвета кожи и плохого
настроения.
Ранее мы писали, как сохранить здоровой кожу лица во время постоянного ношения
маски.
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