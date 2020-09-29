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Главная Новости Досуг стиль и красота Слава Каминская раскрыла пять своих главных правил по уходу за кожей лица
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Слава Каминская раскрыла пять своих главных правил по уходу за кожей лица

Эти «железные» правила певица никогда не игнорирует

29 сентября 2020, 16:52
Автор:

Таисия Ерохина

Участница дуэта "Неангелы" Слава Каминская рассказала о том, как ухаживает за кожей своего лица. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Слава Каминская раскрыла пять своих главных правил по уходу за кожей лица

Так, певица поделилась пятью правилами.

Прежде всего, Слава советует спать, ведь здоровый сон залог здорового лица. Певица считает, что сколько бы ни вкладывать денег и косметики, первое, где отражаются стресс и недосып – это лицо. Сама же она успевает вздремнуть даже по 20 минут в транспорте, когда есть свободное время.

Во-вторых, не забывайте смывать косметику. По слова Славы, она делает это, не смотря на то, как устала после концерта.

Третье правило – очищение. Певица отмечает, что лосьоны для демакияжа не очищают кожу, поэтому снятие макияжа и очищение – это две отдельные процедуры.

В-четвертых, помните об увлажнении кожи лица. Певица делает эту процедуру несколько раз в день, в зависимости от состояния кожи.

И пятый совет от Славы – протирать лицо, к примеру, кубиками льда с ромашкой. Это, по словам певицы, поможет от отеков, серого цвета кожи и плохого настроения.

Ранее мы писали, как сохранить здоровой кожу лица во время постоянного ношения маски.


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