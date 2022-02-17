Сказочные волосы: в сети набирает популярность новый hair-тренд (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
В
популярной молодежной соцсети TikTok набирает популярность новый hair-тренд —
прическа с вкраплением разноцветной мишуры.
Hair-тренды 2022 года (фото из открытых источников)
"Сказочные
волосы", "hair tinsel", "мишура для волос", или "сияющие нити" – какое бы
название вы ни выбрали, суть одна – ролики с этим украшением собрали в TikTok
уже 85 миллионов просмотров.
Почему
именно сейчас все бросились украшать волосы блестками? Рождество и Новый год
здесь ни при чем. Все дело в общем тренде на моду 90-х и 2000-х. Первой
знаменитостью, примерившей hair tinsel стала Бейонсе – она продемонстрировала
свой апгрейд в 2010 году на церемонии "Грэмми", тогда она вышла на сцену, сияя
золотыми прядями. А уже недавно американская кантри-певица Кейси Макгрейвс
появилась на публике, буквально увешанная сияющими нитями. Следом за ней Кэти
Перри поделилась в своем Instagram прической с разноцветной мишурой.
Известно,
что hair
tinsel крепится непосредственно к волосам. Причем способов много. Но самый
популярный – когда нить привязывают к отдельному волоску с помощью специального
крючка.
Такие нитки можно купить онлайн, обычно они продаются в наборах по 10-15 штук. Нужно только выбрать свой оттенок, все же основная задача – оттенить натуральный цвет волос. Например, брюнеткам подойдет коричневая мишура, а блондинкам – серебристая. Впрочем, совсем не обязательно руководствоваться именно этим правилом.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что социальная сеть TikTok пользуется
большой популярностью, особенно у подростков. Порой, там появляются различные
бьюти-тренды, но некоторые из них могут представлять опасность для здоровья.
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