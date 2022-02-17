Сказочные волосы: в сети набирает популярность новый hair-тренд (ФОТО)

В популярной молодежной соцсети TikTok набирает популярность новый hair-тренд — прическа с вкраплением разноцветной мишуры.

Hair-тренды 2022 года (фото из открытых источников)

"Сказочные волосы", "hair tinsel", "мишура для волос", или "сияющие нити" – какое бы название вы ни выбрали, суть одна – ролики с этим украшением собрали в TikTok уже 85 миллионов просмотров.

Почему именно сейчас все бросились украшать волосы блестками? Рождество и Новый год здесь ни при чем. Все дело в общем тренде на моду 90-х и 2000-х. Первой знаменитостью, примерившей hair tinsel стала Бейонсе – она продемонстрировала свой апгрейд в 2010 году на церемонии "Грэмми", тогда она вышла на сцену, сияя золотыми прядями. А уже недавно американская кантри-певица Кейси Макгрейвс появилась на публике, буквально увешанная сияющими нитями. Следом за ней Кэти Перри поделилась в своем Instagram прической с разноцветной мишурой.

Известно, что hair tinsel крепится непосредственно к волосам. Причем способов много. Но самый популярный – когда нить привязывают к отдельному волоску с помощью специального крючка.

Такие нитки можно купить онлайн, обычно они продаются в наборах по 10-15 штук. Нужно только выбрать свой оттенок, все же основная задача – оттенить натуральный цвет волос. Например, брюнеткам подойдет коричневая мишура, а блондинкам – серебристая. Впрочем, совсем не обязательно руководствоваться именно этим правилом.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что социальная сеть TikTok пользуется большой популярностью, особенно у подростков. Порой, там появляются различные бьюти-тренды, но некоторые из них могут представлять опасность для здоровья.

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