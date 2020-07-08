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Главная Новости Досуг стиль и красота Шоколад, персик, карамель: в какой цвет покрасить волосы этим летом
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Шоколад, персик, карамель: в какой цвет покрасить волосы этим летом

Освежить прическу поможет новый цвет волос

8 июля 2020, 18:15
Автор:

Светлана Шкурупий
Шоколад, персик, карамель: в какой цвет покрасить волосы этим летом

Shutterstock

Многие девушки летом решаются на эксперименты со своей внешностью, потому что хотят привнести в свой образ какой-то новизны и яркости. Издание 23-59 поделилось подборкой самых модных трендов в окрашивании волос, так что берите на заметку.

Карамельный мокко

Даже если вы предпочитаете эспрессо, когда речь идет о покраске волос, фаворитом является оттенок молочного кофе с карамелью. Этот тренд напоминает технику балаяж, но более интенсивным и очень подходит тем, кто хочет изменить цвет на блонд постепенно.


Ярко-красный

Очень смелый вариант во время карантина продемонстрировала Дуа Липа. Певица покрасила волосы в неоново-красный оттенок, но оставила черный цвет на кончиках и на корнях волос.


Шоколадный трюфель

Насыщенный и "аппетитный" цвет, сочетающий теплые шоколадные тона с холодными темно-коричневыми оттенками. Это удачная идея для тех, кто имеет каштановые волосы и желает освежить цвет, не меняя что-то кардинально.


Клубничный блонд

Нежный и романтичный оттенок, который можно получить, равномерно смешивая блонд с розовыми тонами. Таким образом волосы приобретают более теплый и интересный цвет.


Персиковый коблер

Разнообразные десерты часто вдохновляют мастеров по окрашиванию волос и в этом году особой популярностью пользуется оттенок персикового коблера. Этот тепло-коричневый оттенок, дополненный нежно-розовым цветом, смотрится восхитительно и эффектно!


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