Девушкам на заметку: какие платья в моде этим летом

Язык
BTC/USD
9299.02
ETH/USD
243.77
LTC/USD
45.15
USD/UAH
27.20
EUR/UAH
30.60
RUB/UAH
0.38
Светлана Шкурупий
Женский летний гардероб не обходится без платьев, ведь это практичная, удобная и стильная вещь. Правда, все зависит от фасона и цветового решения. На своей страничке в Instagram украинский модельер и дизайнер Андре Тан рассказал, какие платья на пике популярности этим летом.
Платье вышиванка
Сегодня этническая одежда идеально вписывается в современный гардероб. Платья-вышиванки легкие и практичные, они помогут привнести в ваш образ немного яркости, новизны и оригинальности.
Платье сафари
Эта модель платья подойдет как для офиса, так и для прогулки или романтического свидания. Платье сафари гармонично сочетает в себе функциональность, практичность, элегантность и стиль.
Перфорированное платье
Нежное и воздушное платье на запах подарит вам ощущение легкости и уверенности жарким летом. Его не нужно дополнять аксессуарами.
Сарафан с цветочным принтом
Этим летом модницы предпочитают цветочный принт и не только на платьях, но и на рубашках, брюках и юбках. Он придает нежности, женственности и оригинальности.
Сарафан в горох
Такая модель платья снова в моде и набирает обороты. Сарафан в горошек будет идеально сочетаться с обувью на каблуке и клатчем.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие брюки этим летом можно носить вместо джинсов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости