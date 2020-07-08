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Девушкам на заметку: какие платья в моде этим летом

Эти платья привнесут в ваш образ яркость и оригинальность

сегодня, 14:45
Автор:

Светлана Шкурупий
Девушкам на заметку: какие платья в моде этим летом

Женский летний гардероб не обходится без платьев, ведь это практичная, удобная и стильная вещь. Правда, все зависит от фасона и цветового решения. На своей страничке в Instagram украинский модельер и дизайнер Андре Тан рассказал, какие платья на пике популярности этим летом.

Платье вышиванка

Сегодня этническая одежда идеально вписывается в современный гардероб. Платья-вышиванки легкие и практичные, они помогут привнести в ваш образ немного яркости, новизны и оригинальности. 

Платье сафари

Эта модель платья подойдет как для офиса, так и для прогулки или романтического свидания. Платье сафари гармонично сочетает в себе функциональность, практичность, элегантность и стиль.

Перфорированное платье

Нежное и воздушное платье на запах подарит вам ощущение легкости и уверенности жарким летом. Его не нужно дополнять аксессуарами.

Сарафан с цветочным принтом

Этим летом модницы предпочитают цветочный принт и не только на платьях, но и на рубашках, брюках и юбках. Он придает нежности, женственности и оригинальности.

Сарафан в горох

Такая модель платья снова в моде и набирает обороты. Сарафан в горошек будет идеально сочетаться с обувью на каблуке и клатчем. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие брюки этим летом можно носить вместо джинсов. 


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