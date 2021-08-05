Секреты красоты: как быстро убрать покраснение глаз

Утром или в конце рабочего дня многие люди сталкиваются с проблемой воспаленных и красных глаз, а также отечности и темных кругов. Как убрать их в домашних условиях, если под рукой нет аптечных капель?

Как быстро убрать покраснение глаз (фото из открытых источников)

Холодный компресс

Быстро снять покраснения можно с помощью кубиков льда, которые нужно завернуть в марлю или смочить ватные диски в холодной воде, а затем приложить к векам. Процедура должна длиться не более 5 минут, чтобы не застудить глаза. Можно повторить несколько раз.

Раствор ромашки или крепкий чай

Заварите аптечную ромашку или крепкий чай, смочите в напитке ватный диск и приложите к глазам, чтобы быстро и эффективно снять отечность, усталость и покраснения. Компресс держите 10-15 минут, а после умойтесь прохладной водой.

Картофельный ломтик

Снять покраснения глаз и зуд можно также с помощью ломтика свежего картофеля. Просто приложите его к закрытым векам и легкими движениями протрите кожу вокруг глаз. Целительный корнеплод можно использовать в течение 5-10 минут.

Компресс из огурца

Натрите свежий огурец на терке, а полученную кашицу заверните в марлю и приложите к глазам на 5-10 минут. Огуречная вода помогает снять отечность и уменьшает темные круги.

Медовый раствор

Разбавьте каплю меда одной столовой ложкой теплой воды и закапайте раствор в глаза. Но при использовании этого способа нужно быть уверенной в отсутствии аллергии.

Сок алоэ

Придать лицу свежий вид помогут также глазные капли с соком алоэ. Раствор можно приготовить дома и самостоятельно, но на это потребуется время.

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