С нотками звездного света: в продаже появился необычный аромат

Известный американский рэпер Трэвис Скотт объединился с наибольшим шведским парфюмерным домом Byredo для создания коллаборации "космического" размаха. Покупателям представили совершенно неожиданный аромат.

духи с запахом космоса (фото из открытых источников)

Результатом совместной работы исполнителя и компании стали духи и свеча под названием Space Rage. Композиция нового аромата удивляет, ведь в составе духов присутствуют верхние нотки космической пыли и частиц антивещества, средние ноты — звездный свет и запах сверхновой звезды, и основа запаха — это атмосферные испарения и темный туман.

Кроме запаха внимание покупателей еще привлекает внешний вид стильной упаковки. Флакон выполнен в сине-фиолетовых тонах с эффектом деграде. Само название написано вручную. Купить парфюм и свечу можно на официальном сайте бренда за € 197 (около 7 тысяч гривен) и € 65 (2 тысячи гривен) соответственно.

Напомним, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило, что будет выпускать духи с космическим запахом . Формула парфюма уже разработана, как и дизайн упаковки. Теперь осталось собрать средства, для того, чтобы пустить аромат в массовое производство. Судя по всему, аромат будет специфическим.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что компания Flaming Crap выпустили свечу с ароматом 2020 года. Авторы идеи рассказали, что текущий год был очень непростым для всего мира, но эта свеча призвана напоминать о хороших моментах. Гореть эта свеча может до 30-ти часов, а приобрести ее может каждый желающий за 15 фунтов стерлингов (550 гривен).

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