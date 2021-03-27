Пять ежедневных привычек, которые вредят волосам

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Вечканова Елена
Календарь говорит
о завершении марта, но настоящего тепла еще придется подождать. От постоянных
низких температур постоянно страдают не только люди, но и конкретно их волосы. Впрочем,
существуют и некоторые не зависимые от времени года ситуации, которые могут
нанести непоправимый вред нашей шевелюре. От каких привычек стоит отказаться
или хотя бы не превращать их в ежедневные, пишет TUT.BY.
За волосами следует ухаживать правильно. Фото из открытых источников
1. Сухие шампуни.
Развитие косметологической
сферы в основном приносит пользу человечеству. Однако все хорошо, что в меру.
Использовать сухие шампуни хорошо в качестве средства для "быстрой помощи"
своим волосам, но не на постоянной основе. Подобное средство весьма сушит кожу
головы, что приводит к возникновению шелушения и, разумеется, перхоти. Так что
пользоваться постоянно сухими шампунями не стоит.
2. Неправильное
нанесение масок и кондиционеров.
Еще одни
средства, что должны укреплять и всячески питать наши волосы, но могут навредить.
А все потому, что люди зачастую используют их не по инструкции. Верный способ
обезопасить свои локоны от ненужного эффекта — наносить маски и кондиционеры
исключительно на длину волос, избегая кончиков. В противном случае волосы будут
быстро жирнеть, т.к. поры на коже головы забьются.
3. Замысловатые
прически и тугие резинки.
Люди часто
жалуются на то, что "болят волосы". На самом деле страдает конкретно кожа
головы — из-за нарушения циркуляции крови после стянутых тугой резинкой волос.
К тому же постоянное заплетание шевелюры в искусную косу приводит к увеличению
ломкости волосков.
4. Шерстяные вещи.
Благо, холода
подходят к концу и скоро все изделия из шерсти отправятся на дальние полки
шкафов. Однако следует помнить, что шерсть имеет свойство скапливать статическое
электричество. Волосы из-за этого чаще цепляются к свитеру или любимому платью
и в результате повреждаются. Если же волосы от природы еще и непослушные, то за
день носки шерстяных изделий вы рискуете получить на голове настоящее гнездо.
5. Чрезмерное
употребление тунца.
Многим людям по
вкусу этот вид рыбы, и с такими предпочтениями трудно поспорить. Однако в
больших количествах тунец способствует накоплению ртути в организме. Реакция в
любом случае будет не самой лучшей, но видимей всего пострадают волосы — они
начнут выпадать.
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