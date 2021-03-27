Пять ежедневных привычек, которые вредят волосам

Календарь говорит о завершении марта, но настоящего тепла еще придется подождать. От постоянных низких температур постоянно страдают не только люди, но и конкретно их волосы. Впрочем, существуют и некоторые не зависимые от времени года ситуации, которые могут нанести непоправимый вред нашей шевелюре. От каких привычек стоит отказаться или хотя бы не превращать их в ежедневные, пишет TUT.BY.



За волосами следует ухаживать правильно. Фото из открытых источников

1. Сухие шампуни.

Развитие косметологической сферы в основном приносит пользу человечеству. Однако все хорошо, что в меру. Использовать сухие шампуни хорошо в качестве средства для "быстрой помощи" своим волосам, но не на постоянной основе. Подобное средство весьма сушит кожу головы, что приводит к возникновению шелушения и, разумеется, перхоти. Так что пользоваться постоянно сухими шампунями не стоит.

2. Неправильное нанесение масок и кондиционеров.

Еще одни средства, что должны укреплять и всячески питать наши волосы, но могут навредить. А все потому, что люди зачастую используют их не по инструкции. Верный способ обезопасить свои локоны от ненужного эффекта — наносить маски и кондиционеры исключительно на длину волос, избегая кончиков. В противном случае волосы будут быстро жирнеть, т.к. поры на коже головы забьются.

3. Замысловатые прически и тугие резинки.

Люди часто жалуются на то, что "болят волосы". На самом деле страдает конкретно кожа головы — из-за нарушения циркуляции крови после стянутых тугой резинкой волос. К тому же постоянное заплетание шевелюры в искусную косу приводит к увеличению ломкости волосков.

4. Шерстяные вещи.

Благо, холода подходят к концу и скоро все изделия из шерсти отправятся на дальние полки шкафов. Однако следует помнить, что шерсть имеет свойство скапливать статическое электричество. Волосы из-за этого чаще цепляются к свитеру или любимому платью и в результате повреждаются. Если же волосы от природы еще и непослушные, то за день носки шерстяных изделий вы рискуете получить на голове настоящее гнездо.

5. Чрезмерное употребление тунца.

Многим людям по вкусу этот вид рыбы, и с такими предпочтениями трудно поспорить. Однако в больших количествах тунец способствует накоплению ртути в организме. Реакция в любом случае будет не самой лучшей, но видимей всего пострадают волосы — они начнут выпадать.

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