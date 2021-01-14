Пять деталей в зимнем гардеробе, которые выглядят глупо

Если хотите этой зимой выглядеть стильно, ярко и модно, тогда откажитесь от нескольких деталей гардероба, который способны испортить ваш образ и сделать его глупым.

как не стоит одеваться зимой (фото из открытых источников)

О каких вещах идет речь?

Мини-юбка на морозе





Ну, согласитесь, что в морозную погоду мини-юбка выглядит странно? Да дело даже не во внешнем виде, стоит задуматься, какому риску вы подвергаете свое здоровья. Рано или поздно такая "мода" даст о себе знать. Выглядеть стильно можно и в брюках, или отдайте предпочтение юбке-карандашу.

Шпильки по льду и снегу





Это уже давно не модно и совершенно неудобно. Для зимы выбирайте хорошую и удобную обувь на стойком каблуке или ботинки на сплошной подошве.

Отсутствие шапки в сильный холод





Очень часто девушки, чтобы не испортить прическу или выглядеть более привлекательно, отказываются надевать шапку в сильный холод. Но опять же, задумайтесь о своем здоровье, а не о внешнем виде. Выбирайте современные и актуальные модели шапок или же замените ее хотя бы на стильную теплую повязку.

Телесные колготки





С теплым пуховиком и другой теплой одеждой телесные колготки выглядят странно. Да и ношение тонкого капрона в мороз может привести к серьезным заболеваниям. Отдавайте предпочтение более плотным материалам капрона или же термобелью.

Голые щиколотки





Этот тренд остается популярным уже несколько лет и все бы хорошо, но зачем его придерживаться и в зимнюю погоду? Глядя на молодежь с голыми щиколотками в мороз возникает лишь желание подойти и подарить им теплые носочки. Так что хорошо утепляйтесь, ведь потом такой тренд может аукнуться серьезными заболеваниями.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты назвали главные антитренды 2021 года.

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