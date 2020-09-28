Подсказка для модниц: как носить тигровый принт этой осенью

Тигровый принт, несмотря на его неоднозначность, продолжает оставаться в тренде 2020 года. Но, чтобы не выглядеть вульгарно, стоит знать, как правильно сочетать такую одежду с другими вещами. Издание 23-59 подсказало модницам, как это сделать.

тигровый принт

С оверсайз-жакетом

В этом сезоне актуальными остаются "большие" вещи, в частности оверсайз-жакети. Именно они могут сделать как формальный, так и более расслабленным любой образ. К примеру, тигровый тотал-лук, который сам по себе выглядит довольно эпатажно, в ансамбле с объемным пиджаком и бейсболкой приобретает неуловимой голливудской небрежности.





Блузка

Несмотря на то, что тигровый принт является синонимом некоторой смелости и страсти, он необязательно должен подчеркивать странные или провокационные луки. Тигровый рисунок прекрасно вписывается и в элегантный аутфит, если блузку с соответствующим узором скомбинировать с узкой миди-юбкой. В данном случае, образ точно завершают детали, а именно — замшевый платок в качестве банданы.





Многообразие цвета

Как и в случае с леопардовым принтом, тигровый окрас может иметь различные интерпретации. Поэтому, если классический принт вам кажется слишком откровенным, выберите этот же рисунок, но в других ярких цветах. Например, актуальный в этом году блейзер или жакет с желтыми полосками придется по вкусу даже поклонницам минимализма.





Сапоги

Если вы еще не решились на тигровый принт в одежде, присмотритесь к обуви. Высокие сапоги с удлиненным квадратным носком добавят вашему образу "изюминки". Тогда как некоторые девушки считают такую обувь достаточно "громкой", фэшн-блоггер Леони Ханне демонстрирует, как тигровая полоска может ненавязчиво совершить элегантный офисный look.





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