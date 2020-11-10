Плюс во всем: новая философия от SHABO Modern Collection

Язык
BTC/USD
15361.69
ETH/USD
452.63
LTC/USD
59.07
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.67
RUB/UAH
0.39
Сергей Медведев
Технологи компании отмечают – в новом продукте необычный купаж. Хотя классические коньяки SHABO всегда были в фаворите не только в Украине, но и за ее пределами, новый эксперимент был важен.
Для создания SHABO Modern Collection используется классическая французская технология выкурки спиртов, выдержка в барриках из американского и французского дуба разной степени обжарки, эксклюзивный ассамбляж с использованием премиальных спиртов марочного направления, из винограда, выращенного на лучших микроучастках турруара SHABO.
Нестандартный дизайн для уникального напитка разработало агентство Reynolds and Reyner: "Это современный подход к, казалось бы, классическому напитку. Этикетка – история про будущее. Изгибы формы подчеркивают тонкие линии, будто элементы дизайна космических кораблей. Крышка, созданная специально для бренда, – уникальна на рынке. Ее грани и форма дополняют футуристический дизайн этикетки и бутылки. При этом основным элементом закрытия традиционно остается пробка"
Новый коньяк Украины SHABO Modern Collection уже можно приобрести в магазинах "АТБ" и в других крупных торговых сетях. А также купить в один клик в онлайн магазине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости