"Партак-стайл": что это такое и почему эти тату сейчас в моде

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Кунец Дарья
"Партак-стайл" в тату — это стиль, характеризующийся созданием минималистичных, небрежных и простых татуировок, которые часто имитируют рисунки, созданные неопытными мастерами или даже татуировки, сделанные заключенными в тюрьме. Название "партак" происходит из тюремного жаргона, где это слово переводится как "татуировка".
Какие бывают тату в стиле партак и что это такое
Тату в стиле партак — более доступная альтернатива сложным рисункам, а также быстрый способ получить несколько тату за один сеанс. За каждой такой татуировкой стоит важный смысл, и для некоторых они даже являются своеобразными оберегами. "Комментарии" рассказывают про основные черты стиля, как выглядят "партаки" и кому подойдет такие рисунки на теле.
Татуировки в стиле "партак" обычно имеют простые формы и линии, часто ограничиваясь одним цветом. Этот стиль не претендует на сложные детали или изысканный дизайн. "Партаки" могут создаваться с видимой небрежностью, как если бы их нацарапали на скорую руку. Это может включать в себя кривые линии, неидеальные формы и неровное распределение цвета.
Татуировкам в "партак-стайл" присущий минимализм, когда ограничиваются количеством деталей. Это может быть небольшой рисунок, символ, слово или даже абстрактная форма.
Стиль "партак" имеет свои корни в традициях тюремных татуировок. Эти рисунки часто напоминают тату, которые создавали заключенные, чтобы отличаться по статусу и идентифицировать себя внутри тюрьмы. Даже сам термин "партак" происходит из тюремного жаргона и означает "татуировка".
Впоследствии эти минималистичные татуировки стали частью общей культуры. Сегодня "партаки" представляют собой простые рисунки или надписи размером от 1 до 3 см. Если в тюрьме "партаки" создаются простой швейной иглой, то в салоне мастер, используя специальную машину, придает им видимую небрежность.
"Партаки" могут представлять собой разнообразные изображения. Это могут быть герои мультфильмов, религиозные символы, звезды, надписи, животные, солнце, луна, абстрактные формы и так далее.
Татуировки в стиле "партак" могут быть даже патриотическими. Например, люди, желающие выразить свою любовь к родному городу, могут выбрать "партак" с минималистичными очертаниями его зданий, телефонным кодом, силуэтом Родины-матери или даже схемой метро. Здесь фантазия не имеет границ.
Термин "портак" происходит от слова "напортачить". Таким образом, если "партак" — это тату в стиле "партак-стайл", то "портак" — это испорченный рисунок, созданный неопытным мастером. Даже непрофессионал сразу заметит "портак" по кривым линиям, растекающимся краскам и отсутствию пропорций в рисунке. "Портаки" всегда выглядят комично и нелепо.
Строгих правил в "партак-стайл" нет, и каждый мастер может придать свой собственный взгляд на этот стиль. Важно понимать, что "партак-стайл" не обязательно подразумевает низкое качество работы, а скорее является художественным выбором, стремящимся к минимализму и уникальности.
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