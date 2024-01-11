"Партак-стайл": что это такое и почему эти тату сейчас в моде

"Партак-стайл" в тату — это стиль, характеризующийся созданием минималистичных, небрежных и простых татуировок, которые часто имитируют рисунки, созданные неопытными мастерами или даже татуировки, сделанные заключенными в тюрьме. Название "партак" происходит из тюремного жаргона, где это слово переводится как "татуировка".

Какие бывают тату в стиле партак и что это такое

Тату в стиле партак — более доступная альтернатива сложным рисункам, а также быстрый способ получить несколько тату за один сеанс. За каждой такой татуировкой стоит важный смысл, и для некоторых они даже являются своеобразными оберегами. "Комментарии" рассказывают про основные черты стиля, как выглядят "партаки" и кому подойдет такие рисунки на теле.





Что такое "партак-стайл" в татуировках





Татуировки в стиле "партак" обычно имеют простые формы и линии, часто ограничиваясь одним цветом. Этот стиль не претендует на сложные детали или изысканный дизайн. "Партаки" могут создаваться с видимой небрежностью, как если бы их нацарапали на скорую руку. Это может включать в себя кривые линии, неидеальные формы и неровное распределение цвета.

Татуировкам в "партак-стайл" присущий минимализм, когда ограничиваются количеством деталей. Это может быть небольшой рисунок, символ, слово или даже абстрактная форма.





История стиля партак

Стиль "партак" имеет свои корни в традициях тюремных татуировок. Эти рисунки часто напоминают тату, которые создавали заключенные, чтобы отличаться по статусу и идентифицировать себя внутри тюрьмы. Даже сам термин "партак" происходит из тюремного жаргона и означает "татуировка".

Впоследствии эти минималистичные татуировки стали частью общей культуры. Сегодня "партаки" представляют собой простые рисунки или надписи размером от 1 до 3 см. Если в тюрьме "партаки" создаются простой швейной иглой, то в салоне мастер, используя специальную машину, придает им видимую небрежность.





Какие виды "партаков" бывают?





"Партаки" могут представлять собой разнообразные изображения. Это могут быть герои мультфильмов, религиозные символы, звезды, надписи, животные, солнце, луна, абстрактные формы и так далее.

Татуировки в стиле "партак" могут быть даже патриотическими. Например, люди, желающие выразить свою любовь к родному городу, могут выбрать "партак" с минималистичными очертаниями его зданий, телефонным кодом, силуэтом Родины-матери или даже схемой метро. Здесь фантазия не имеет границ.





Чем отличается "партак" от "портака"?

Термин "портак" происходит от слова "напортачить". Таким образом, если "партак" — это тату в стиле "партак-стайл", то "портак" — это испорченный рисунок, созданный неопытным мастером. Даже непрофессионал сразу заметит "портак" по кривым линиям, растекающимся краскам и отсутствию пропорций в рисунке. "Портаки" всегда выглядят комично и нелепо.

Строгих правил в "партак-стайл" нет, и каждый мастер может придать свой собственный взгляд на этот стиль. Важно понимать, что "партак-стайл" не обязательно подразумевает низкое качество работы, а скорее является художественным выбором, стремящимся к минимализму и уникальности.