logo

BTC/USD

46325.67

ETH/USD

2615.07

LTC/USD

71.00

USD/UAH

38.80

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг стиль и красота "Партак-стайл": что это такое и почему эти тату сейчас в моде
commentss НОВОСТИ Все новости

"Партак-стайл": что это такое и почему эти тату сейчас в моде

Рассказываем, что такое партак и как выглядят тату в таком стиле

сегодня, 11:45
Автор:
avatar

Кунец Дарья
Поделитесь публикацией:

"Партак-стайл" в тату — это стиль, характеризующийся созданием минималистичных, небрежных и простых татуировок, которые часто имитируют рисунки, созданные неопытными мастерами или даже татуировки, сделанные заключенными в тюрьме. Название "партак" происходит из тюремного жаргона, где это слово переводится как "татуировка".

"Партак-стайл": что это такое и почему эти тату сейчас в моде

Какие бывают тату в стиле партак и что это такое

Тату в стиле партак — более доступная альтернатива сложным рисункам, а также быстрый способ получить несколько тату за один сеанс. За каждой такой татуировкой стоит важный смысл, и для некоторых они даже являются своеобразными оберегами. "Комментарии" рассказывают про основные черты стиля, как выглядят "партаки" и кому подойдет такие рисунки на теле.


Что такое "партак-стайл" в татуировках

”Партак-стайл”: что это такое и почему эти тату сейчас в моде - фото 2

Татуировки в стиле "партак" обычно имеют простые формы и линии, часто ограничиваясь одним цветом. Этот стиль не претендует на сложные детали или изысканный дизайн. "Партаки" могут создаваться с видимой небрежностью, как если бы их нацарапали на скорую руку. Это может включать в себя кривые линии, неидеальные формы и неровное распределение цвета.

Татуировкам в "партак-стайл" присущий минимализм, когда ограничиваются количеством деталей. Это может быть небольшой рисунок, символ, слово или даже абстрактная форма.


История стиля партак

Стиль "партак" имеет свои корни в традициях тюремных татуировок. Эти рисунки часто напоминают тату, которые создавали заключенные, чтобы отличаться по статусу и идентифицировать себя внутри тюрьмы. Даже сам термин "партак" происходит из тюремного жаргона и означает "татуировка".

Впоследствии эти минималистичные татуировки стали частью общей культуры. Сегодня "партаки" представляют собой простые рисунки или надписи размером от 1 до 3 см. Если в тюрьме "партаки" создаются простой швейной иглой, то в салоне мастер, используя специальную машину, придает им видимую небрежность.


Какие виды "партаков" бывают?

”Партак-стайл”: что это такое и почему эти тату сейчас в моде - фото 3

"Партаки" могут представлять собой разнообразные изображения. Это могут быть герои мультфильмов, религиозные символы, звезды, надписи, животные, солнце, луна, абстрактные формы и так далее.

Татуировки в стиле "партак" могут быть даже патриотическими. Например, люди, желающие выразить свою любовь к родному городу, могут выбрать "партак" с минималистичными очертаниями его зданий, телефонным кодом, силуэтом Родины-матери или даже схемой метро. Здесь фантазия не имеет границ.


Чем отличается "партак" от "портака"?

Термин "портак" происходит от слова "напортачить". Таким образом, если "партак" — это тату в стиле "партак-стайл", то "портак" — это испорченный рисунок, созданный неопытным мастером. Даже непрофессионал сразу заметит "портак" по кривым линиям, растекающимся краскам и отсутствию пропорций в рисунке. "Портаки" всегда выглядят комично и нелепо.

Строгих правил в "партак-стайл" нет, и каждый мастер может придать свой собственный взгляд на этот стиль. Важно понимать, что "партак-стайл" не обязательно подразумевает низкое качество работы, а скорее является художественным выбором, стремящимся к минимализму и уникальности.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости