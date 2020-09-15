Отращивай бороду правильно: несколько полезных советов

Многие мужчины задумываются о том, чтобы отрастить себе бороду. Это несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд. Прийдется проявить терпение и мужественно выдержать все вызовы. Как правильно отращивать бороду нам расскажет портал mport.

Не чеши бороду

Самый важный момент: если ты принял решение отпустить бороду, то сложнее всего выдержать первый этап, когда борода только отрастает. Это далеко не самый приятные ощущения. Пока волосы короткие и жесткие, лице будет чесаться. Когда чешется, ты должен терпеть, ведь если начнешь чесать, то запустишь “бесконечный“ процесс.

Будь терпелив



Отращивать бороду лучше всего тогда, когда ты в отпуске. Так будет легче скрыть от друзей процесс неравномерного появления щетины. Сбережешь больше нервов – и борода будет расти быстрее. Главное - сам не особо печалься из-за не очень аккуратного вида "молодой" бороды.

Мой бороду шампунем



Когда борода уже примет определенные формы, рекомендуется мыть ее шампунем. Если у тебя нет возможности приобрести специальный шампунь для бороды, то вполне подойдет тот, который твоя девушка использует для своих волос. Мыть бороду слишком часто не стоит, она от этого становится слишком мягкой.

Уверены, ты достигнешь успеха и отростишь впечатляющую бороду. А чтобы немного мотивировать тебя, издание "Комментарии" расскажет, что женщины видят в бородатых мужчинах.

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