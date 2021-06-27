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Главная Новости Досуг стиль и красота Обольстительная Мисс Вселенная 2012 поразила фото в пикантном купальнике
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Обольстительная Мисс Вселенная 2012 поразила фото в пикантном купальнике

Недавно Оливия похвасталась своими красивыми формами в эффектном белом купальнике с очень пикантными вырезами

сегодня, 18:00
Автор:

Ольга Чародий

Модель Оливия Калп восхитила поклонников красивыми фотографиями в очень откровенном купальнике. В таком бикини точно трудно не оказаться в центре внимания. 29-летняя американская модель и победительница конкурса "Мисс Вселенная 2012" Оливия Калп активно ведет свою страницу в социальной сети Instagram, где имеет почти 5 миллионов подписчиков.

Обольстительная Мисс Вселенная 2012 поразила фото в пикантном купальнике

Оливия Калп (фото из открытых источников)


Обольстительная Мисс Вселенная 2012 поразила фото в пикантном купальнике - фото 2


И это совсем не удивительно, ведь одна из самых красивых девушек мира регулярно публикует кадры из своей жизни, а также не стесняется демонстрировать свою роскошную фигуру.

Обольстительная Мисс Вселенная 2012 поразила фото в пикантном купальнике - фото 3

Недавно Оливия похвасталась своими красивыми формами в эффектном белом купальнике с очень пикантными вырезами. Длинные рукава, обнаженный пресс и крошечная завязка на бюсте — в таком виде Калп точно не избежит внимания. А фанаты уже успели оставить много предложений и несколько сотен комментариев с комплиментами.

Обольстительная Мисс Вселенная 2012 поразила фото в пикантном купальнике - фото 4


Как мы сообщали ранее, девушка Джесси Банни из Германии потратила 23 тысячи евро, чтобы кардинально изменить свою внешность и стать похожей на куклу Барби. За 2 года блогерше удалось заметно преобразиться. Издание The sun сообщает, что 20-летняя Джесии выросла в очень консервативной семье и родители постоянно ограничивали ее в своих желаниях быть более женственной и привлекательной.

Ей запрещали носить яркую одежду, делать макияж и даже не разрешали играть куклами Барби, считая, что такие игрушки негативно влияют на развитие ребенка. Но когда девушке исполнилось 18 лет и ей удалось вырваться из чрезмерной родительской опеки, она поступила в университет и потратила 7 тысяч евро на то, чтобы увеличить себе грудь.


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Источник: https://www.instagram.com/oliviaculpo/
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