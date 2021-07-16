Монахиня стала блогером и удивила сеть своим внешним видом

Монахиня из США стала звездой социальной сети ТикТок не только из-за "духовного контента", но и из-за своего юного вида в столь зрелом возрасте. Сестре-настоятельнице Клодетт Пауэлл 55 лет, и она отличается от своих сестер тем, что не ведет затворнический образ жизни, а даже имеет свою страницу в Инстаграм и ТикТок. На страницах социальной сети женщина рассказывает своих подписчикам о религии и делится событиями, которые ее вдохновляют, передает Радио MAXIMUM.

Монахиня (фото из открытых источников)

Но больше всего внимания привлекает не так образ жизни монахини, как ее вид, ведь отсутствие морщин и юное лицо. Фолловеры просто засыпают монахиню вопросами, как она ухаживает за своим лицом.

Поэтому ей пришлось снять отдельное видео со своими "лайфхак", среди которых самый весомый — избегать солнца в течение 20 лет.

"Хочу поблагодарить вас, потому что это действительно мило. Я думала, что мы здесь будем обсуждать григорианское пение, но женщины хотят узнать, как монахини ухаживают за кожей" — начала свой ролик Пауэлл.

По словам сестры-настоятельницы, она не пользуется уходовой косметикой.

"Я считаю это все подделкой. Вообще, я всегда была скупой на такие вещи, еще до того, как стала монахиней", — отмечает женщина.

Также женщина рекомендует избегать солнца или закрывать глаза и лицо от солнечных лучей.

"Друг всех девушек — слабое освещение", — добавила она.

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