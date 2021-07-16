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Монахиня стала блогером и удивила сеть своим внешним видом

Сестре-настоятельнице Клодетт Пауэлл 55 лет

сегодня, 19:55
Автор:

Ольга Чародий

Монахиня из США стала звездой социальной сети ТикТок не только из-за "духовного контента", но и из-за своего юного вида в столь зрелом возрасте. Сестре-настоятельнице Клодетт Пауэлл 55 лет, и  она отличается от своих сестер тем, что  не ведет затворнический образ жизни, а даже  имеет свою страницу в Инстаграм и ТикТок. На страницах социальной сети женщина рассказывает  своих подписчикам о  религии  и делится событиями, которые ее вдохновляют, передает Радио MAXIMUM.

Монахиня стала блогером и удивила сеть своим внешним видом

Монахиня (фото из открытых источников)

Но больше всего внимания привлекает не так образ жизни монахини, как ее вид, ведь отсутствие морщин и юное лицо. Фолловеры просто  засыпают  монахиню вопросами, как  она ухаживает за своим лицом.

  

Поэтому ей пришлось снять отдельное видео со своими "лайфхак", среди которых самый весомый — избегать солнца в течение 20 лет.

"Хочу поблагодарить вас, потому что это действительно мило. Я думала, что мы здесь будем обсуждать григорианское пение, но женщины хотят узнать, как монахини ухаживают за кожей" — начала свой ролик Пауэлл.

По словам сестры-настоятельницы, она не пользуется уходовой  косметикой.

"Я считаю это все подделкой. Вообще, я всегда была скупой на такие вещи, еще до того, как стала монахиней", — отмечает женщина.

Также  женщина рекомендует  избегать солнца или  закрывать  глаза и  лицо  от солнечных  лучей.

"Друг всех девушек — слабое освещение", — добавила она.

Напомним, витамин E не просто так называют витамином молодости и не просто так он признан одним из самых популярных ингредиентов в косметике — более подробно читайте в нашем материале. 


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Источник: https://maximum.fm/
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