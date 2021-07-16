Монахиня стала блогером и удивила сеть своим внешним видом

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Монахиня из США стала звездой социальной сети ТикТок не
только из-за "духовного контента", но и из-за своего юного вида в
столь зрелом возрасте. Сестре-настоятельнице Клодетт Пауэлл 55 лет, и она отличается от своих сестер тем, что не ведет затворнический образ жизни, а даже имеет свою страницу в Инстаграм и ТикТок. На
страницах социальной сети женщина рассказывает
своих подписчикам о религии и делится событиями, которые ее вдохновляют, передает
Радио MAXIMUM.
Монахиня (фото из открытых источников)
Но больше всего внимания привлекает не так образ жизни монахини, как ее вид, ведь отсутствие морщин и юное лицо. Фолловеры просто засыпают монахиню вопросами, как она ухаживает за своим лицом.
Поэтому ей пришлось снять отдельное видео со своими
"лайфхак", среди которых самый весомый — избегать солнца в течение 20
лет.
По словам сестры-настоятельницы, она не пользуется
уходовой косметикой.
Также женщина рекомендует избегать солнца или закрывать глаза и лицо от солнечных лучей.
Напомним, витамин E не просто так называют витамином молодости и не просто так он признан одним из самых популярных ингредиентов в косметике — более подробно читайте в нашем материале.
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