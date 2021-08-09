Мастер-ломастер: в салоне красоты клиентке отрезали нарощенные ресницы из-за оплаты, которая не прошла по карте

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Хмільовська Інна
Сотрудница салона красоты из Ирландии отрезала наращенные ресницы своей клиентке после отклоненной банком операции по оплате услуги. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.
Отрезание ресниц, скриншот с видео
Шокирующие кадры разместил пользователь с никнеймом @lashesbyleenax. Так, мастер по наращиванию ресниц демонстрирует вблизи, как отстригает ножницами густые черные волоски вместе с натуральными ресницами неизвестной девушке.
Публикация вызвала нешуточный ажиотаж, набрав четыре миллиона просмотров. Некоторых подписчиков напугали действия мастера. За что они щедро раскритиковали его в комментариях, мол, неужели сложно подождать и не принимать поспешных решений.
Однако другие пользователи соцсети сочли увиденное шуткой.
Интересно, что издание The Sun не добилось от мастера подтверждения, что описанное видео является шуткой.
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