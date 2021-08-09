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Мастер-ломастер: в салоне красоты клиентке отрезали нарощенные ресницы из-за оплаты, которая не прошла по карте

В салоне красоты случился неприятный инцидент с клиенткой

сегодня, 15:55
Автор:

Хмільовська Інна

Сотрудница салона красоты из Ирландии отрезала наращенные ресницы своей клиентке после отклоненной банком операции по оплате услуги. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

Мастер-ломастер: в салоне красоты клиентке отрезали нарощенные ресницы из-за оплаты, которая не прошла по карте

Отрезание ресниц, скриншот с видео

Шокирующие кадры разместил пользователь с никнеймом @lashesbyleenax. Так, мастер по наращиванию ресниц демонстрирует вблизи, как отстригает ножницами густые черные волоски вместе с натуральными ресницами неизвестной девушке.

"Пора заплатить, но ее операция не проходит", — подписала видео автор и добавила хештег #worstclient ("самый худший клиент").

Публикация вызвала нешуточный ажиотаж, набрав четыре миллиона просмотров. Некоторых подписчиков напугали действия мастера. За что они щедро раскритиковали его в комментариях, мол, неужели сложно подождать и не принимать поспешных решений. 

Однако другие пользователи соцсети сочли увиденное шуткой.

"Это же просто прикол. Ты никогда бы так не поступила", "Не трогай мои ресницы, сестренка, иначе я тебе тоже что-нибудь отрежу", "Когда нет средства для снятия фейковых ресниц", — писали комментаторы.

Интересно, что издание The Sun не добилось от мастера подтверждения, что описанное видео является шуткой.

Как ранее писал портал "Комментарии", недосягаемая красота: астрологи назвали самых неприступных женщин по знаку зодиака. Мужчины — охотники по своей природе. Зачастую им нравится добиваться женщин. Но среди представительниц прекрасной половины встречаются те, чьё внимание обратить на себя не так уж просто. Самыми неприступными и, вместе с тем, еще более притягательными астрологи назвали представительниц знаков зодиака Овен и Дева. 


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Источник: https://www.thesun.co.uk/fabulous/14899184/beauty-therapist-cuts-off-eyelashes-card-payment-fails/
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