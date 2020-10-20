Недосягаемая красота: астрологи назвали самых неприступных женщин по знаку зодиака

Мужчины — охотники по своей природе. Зачастую им нравится добиваться женщин. Но среди представительниц прекрасной половины встречаются те, чьё внимание обратить на себя не так уж просто. Самыми неприступными и, вместе с тем, еще более притягательными астрологи назвали представительниц знаков зодиака Овен и Дева. Об этом пишет портал Slovofraza.

Неприступные женщины по знаку зодиака. Фото: vesti-ua.net

Овен

Женщина-Овен сделает все для того, чтобы ее слово было последним. Она готова на многое, лишь бы все происходило так, как хочется именно ей. В романтические отношения эти женщины вступают очень быстро и легко, но ненадолго. Удержать их крайне сложно. Овны ценят независимость гораздо больше, чем любовную привязанность к кому-либо. Чтобы завоевать такую женщину, не нужно ущемлять ее свободу и пытаться заполнить собой все ее время.

Дева

Женщины-Девы — настоящие перфекционисты. Они рассмотрят в своем партнере каждую деталь — и хорошую, и плохую. Влюбить такую в себя с помощью красивых слов и шикарных подарков практически невозможно. Дева оценит только реальные поступки и затем примет решение, достойны ли вы находиться рядом с ней. Стоит отметить, что у неуравновешенных мужчин и лгунов шансы нулевые. Женщину-Деву может удержать рядом с собой только партнер, который действительно способен сделать ее жизнь лучше.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие знаки зодиака самые соблазнительные.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!