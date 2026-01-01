Маникюр на Новый год 2026: какой цвет поможет привлечь деньги и удачу

С приближением новогодних праздников все больше женщин задумываются не только о праздничном образе, но и о том, какой маникюр выбрать для встречи Нового года. Ухоженные ногти давно стали важной частью стиля, а в новогоднюю ночь они могут играть еще и символическую роль. Считается, что правильно подобранный цвет и дизайн маникюра способны привлечь удачу, финансовое благополучие и позитивные изменения в жизни. Именно поэтому многие ориентируются не только на модные тенденции, но и на символ года по восточному календарю.

Маникюр на Новый год. Фото: коллаж comments.ua

Какой маникюр выбрать на Новый год 2026

Согласно китайскому гороскопу, 2026 будет проходить под знаком Красной Огненной Лошади. Это символ энергии, скорости, свободы и страсти. Лошадь не терпит однообразия, чрезмерной сдержанности и скучных решений. Он предпочитает смелость, яркие акценты и уверенность в себе. Именно поэтому новогодний маникюр в 2026 году может быть выразительным, насыщенным и даже дерзким.

Красные и теплые оттенки

Бесспорным фаворитом новогоднего маникюра станет красный цвет во всех его проявлениях. Бордовый, карминовый, томатный, терракотовый, оранжевый и даже коралловый — все эти оттенки идеально гармонируют с энергией Огненной Лошади. Такой маникюр выглядит эффектно, подчеркивает уверенность и, по поверьям, привлекает удачу и изобилие. Красный лак можно совмещать с минималистичным дизайном, золотыми элементами или матовым покрытием.

Градиент и омбре

Маникюр в технике Омбре остается актуальным и в новом сезоне. Плавный переход от темного к светлому или сочетание нескольких теплых оттенков придает ногтям глубину и изысканность. Такой дизайн выглядит как на коротких, так и на длинных ногтях. В новогоднюю ночь можно выбрать градиент из красных, золотистых или молочных тонов, добавив легкое сияние или блеск.

Цветной френч

Классический французский маникюр в 2026 году получает новое прочтение. Вместо традиционного белого края стилисты предлагают использовать яркие или контрастные цвета. Красный, черный, золотой или даже блестящий край ногтя будет выглядеть празднично и современно. Такой вариант подойдет любящим элегантность, но не против стильных экспериментов.

Геометрия и асимметрия

Геометрические узоры не теряют популярности, однако в 2026 году особое внимание следует обратить на асимметричные и нестандартные формы. Ломаные линии, хаотические фигуры и необычные композиции прекрасно отражают динамический характер Лошади. Такой маникюр выглядит современно и придает образу индивидуальности.

Черно-белый дизайн

Для поклонниц сдержанных, но эффектных решений идеально подойдет черно-белый маникюр. Сочетание двух цветов выглядит стильно и универсально. Его можно разнообразить матовым покрытием, тонкими рисунками или акцентом на одном-двух ногтях.

Зимние мотивы

Новогодний маникюр сложно представить без тематических зимних узоров. Снежинки, елки, звезды, олени или абстрактные морозные орнаменты создают праздничное настроение. Чтобы дизайн выглядел гармонично, следует сосредоточиться на нескольких акцентных ногтях, оставив остальное в однотонном покрытии.

Блестки и глиттер

Сияние — один из главных символов новогодней ночи. Блесточки, глиттер и металлические элементы прекрасно подчеркивают энергию Огненной Лошади. Такой маникюр привлекает внимание и, по поверьям, способствует финансовому успеху в новом году. Главное – не перегрузить дизайн и сохранить баланс.

Правильно подобранный маникюр на Новый год 2026 года станет не только модным дополнением образа, но и стильным символом новых начинаний, удачи и уверенности в будущем.

