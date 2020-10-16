5 хитростей по уходу за кожей от мировых визажистов

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Не умывайте лицо

"Самым удивительным для меня советом по уходу за кожей было взять пример с французов и перестать мыть лицо. Традиционное очищающее средство может сильно пересушить кожу, поэтому использовать можно только мицеллярную воду, — говорит визажист Эми Надин, — я использую ее вместе с ватными дисками, чтобы удалить все следы грязи или старого макияжа. Мицеллярная вода обеспечивает тщательное очищение кожи и не требует смывания перед нанесением макияжа".

Используйте пилинг

"Макияж намного лучше ляжет на кожу лица, если его нанести на гладкую поверхность без чешуек, — говорит визажист Сьюзи Герштейн, — в работе я использую мягкий пилинг, смешанный с парой капель воды. Аккуратно вотрите средство в кожу круговыми движениями, смойте, а затем нанесите немного увлажняющего крема, пока кожа еще влажная".

Минимум увлажняющего крема

"Моя личная фишка — нанести совсем немного увлажняющего крема под макияж. Масла могут разрушить тональную основу и вызвать лишний блеск", — делится секретом визажист Брайан Дюпри.

Используйте холодный компресс под глаза

Если под рукой нет нефритового валика, возьмите чайную ложку и осторожно помассируйте кожу под областью глаз. Даже при комнатной температуре металлическая ложка на удивление эффективна для уменьшения отечности.

Замаскируйте свой недосып

"Я всегда использую маски для ухода за кожей вокруг глаз при нанесении макияжа, — говорит знаменитый визажист Джастин Тайм, — патчи под глаза обеспечивают невероятное увлажнение и прекрасный разглаживающий эффект".

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