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Главная Новости Досуг стиль и красота Косметолог рассказала, какие масла самые эффективные в уходе за волосами
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Косметолог рассказала, какие масла самые эффективные в уходе за волосами

Как выбрать подходящее средство?

сегодня, 15:26
Автор:

Любовь Блажко

Масло можно увидеть в косметичке каждой девушки, ведь это незаменимое средство по уходу за волосами. Но прежде чем приступать к использованию того или иного, необходимо понимать, какое его правильное предназначение. О том, какими свойствами обладают разные масла, знает косметолог Анна Кравчук. Об этом пишет издание changeua.

Масло авокадо помогает сохранять прикорневой объем. С каждым годом количество волос уменьшается, поэтому важно подобрать необходимый уход против выпадения. В состав масла авокадо входит множество витаминов и нутриентов, которые способствуют росту и стимуляции волосяных фолликул. Оно создает защитный слой вокруг фолликул, защищая волосы от выпадения.

Косметолог рассказала, какие масла самые эффективные в уходе за волосами

Косметолог рассказала, какие масла самые эффективные в уходе за волосамиФото: unsplash.

Оливковое масло является источником увлажнения и полноценной защиты волос. Оно способно проникать глубоко внутрь волоса питать его недостающими элементами. Регулярное применение этого масла избавит от сухости и жесткости волос. 

В кокосовом масле содержится огромное количество полезных веществ, а также оно отлично борется с перхотью. Также масло кокоса имеет противовоспалительные свойства. 

Касторовое масло призвано, чтобы сохранить длину волос. Для этого его нужно смешать с витамином Е, а затем втирать в кожу головы. Но эксперт обращает внимание на то, что это масло довольно тяжелое, поэтому его лучше использовать вместе с другими видами масел. 


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