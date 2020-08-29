Короткие брюки и мятая рубашка: самые непростительные ошибки мужского стиля

Мужчинам свойственно стильно одеваться. Само по себе это неплохо и даже очень хорошо. Но иногда палка перегибается и модник выходит на улицу в таком виде, что окружающим становится неловко смотреть в его сторону. Чтобы ты избежал этих проблем, ми, с помощью издания mport, расскажем тебе о пяти главных ошибках мужского стиля.

Ношение "девайсов" на поясе

Крепить на ремень мобильный телефон, сумочку и кошелек – это не красиво. Так делают разве что работники рынка или распорядители маршрутных такси.

Неправильная длина брюк/штанов

Весьма распространенная ошибка. Иногда создается впечатление, что у многих мужчин все очень плохо з глазомером. Их брюки могут волочиться по полу, или быть чуть не до колен. Не забывайте смотреть в зеркало. Лучше всего – когда примеряете штаны, садитесь в них на стулья и "корточки".

Много разных цветов

Лучше ограничиться тремя цветами не больше. Следите, чтобі они нормально сочетались между собой. Есть специальное колесо цветов. Важно помнить, что оттенки, стоящие на нем рядом друг с другом, не всегда подходят для одновременного использования.

Неглаженные вещи

Даже самые аккуратные мужчины иногда забывают погладить некоторые места на своей одежде. Это непременно портит окружающим хорошее впечатление.

Сочетание несочетаемого

Кожаная куртка – спортивные штаны, спортивный пуховик – брюки, шорты – рубашка с длинным рукавом или свитер, пальто или френч – спортивная обувь. Этот список можно продолжать долго. Все же постарайтесь внимательно следить за тем, что вы одеваете и в комбинации с чем.

Избегайте этих ошибок и вам не прийдется отводить глаза перед насмешливыми взглядами окружающих. Также издание "Комментарии" расскажет, какие мужчины самые стильные согласно гороскопу.

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