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Киев признали городом с самыми красивыми женщинами в мире: кто в ТОП-10

Киев занял 1 место в рейтинге Travelers Digest с самыми красивыми женщинами в мире.

16 октября 2026, 00:30
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Slava Kot

Киев занял первое место в рейтинге городов с красивыми женщинами мира по версии онлайн-журнала Travelers Digest. Украинская столица опередила Стокгольм, Нью-Йорк и еще семь городов из разных уголков планеты.

Киев признали городом с самыми красивыми женщинами в мире: кто в ТОП-10

Киев возглавил рейтинг городов с самыми красивыми женщинами мира

Составители рейтинга отметили не только облик украинок, но и их образованность, широкий кругозор и готовность поддерживать разговоры на интеллектуальные темы. В материале Travelers Digest отмечается, что знакомство с Киевом может стать особым опытом для путешественников, а украинки способны опровергнуть стереотип о том, что красота и интеллект вроде бы несовместимы.

"Посещение Киева действительно впечатляет, и почти трудно поверить, что такие прекрасные женщины вообще существуют. А для тех, кто считает, что красивые женщины также должны быть пустыми, украинки готовы опровергнуть эту теорию. Женщины в этой стране хорошо образованы и всегда готовы поговорить о литературе или философии", — пишет Travelers Digest.

Второе место в списке занял Стокгольм. По оценке издания, шведская столица известна привлекательными жителями, а также открытостью и доброжелательностью местных жителей. Третью строчку занял Нью-Йорк — единственный город США в первой десятке. Его преимуществом авторы назвали культурное и этническое разнообразие, формирующее особую атмосферу мегаполиса.

Полный рейтинг городов с самыми красивыми женщинами мира по версии Travelers Digest:

  • 1. Киев, Украина
  • 2. Стокгольм, Швеция
  • 3. Нью-Йорк, США
  • 4. Буэнос-Айрес, Аргентина
  • 5. Варна, Болгария
  • 6. Москва, Россия
  • 7. Тель-Авив, Израиль
  • 8. Амстердам, Нидерланды
  • 9. Сеул, Южная Корея
  • 10. Монреаль, Канада
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названа самая красивая женщина мира в 2026 году: кто она и как выглядит.



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