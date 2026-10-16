Киев признали городом с самыми красивыми женщинами в мире: кто в ТОП-10

Киев занял первое место в рейтинге городов с красивыми женщинами мира по версии онлайн-журнала Travelers Digest. Украинская столица опередила Стокгольм, Нью-Йорк и еще семь городов из разных уголков планеты.

Киев возглавил рейтинг городов с самыми красивыми женщинами мира

Составители рейтинга отметили не только облик украинок, но и их образованность, широкий кругозор и готовность поддерживать разговоры на интеллектуальные темы. В материале Travelers Digest отмечается, что знакомство с Киевом может стать особым опытом для путешественников, а украинки способны опровергнуть стереотип о том, что красота и интеллект вроде бы несовместимы.

"Посещение Киева действительно впечатляет, и почти трудно поверить, что такие прекрасные женщины вообще существуют. А для тех, кто считает, что красивые женщины также должны быть пустыми, украинки готовы опровергнуть эту теорию. Женщины в этой стране хорошо образованы и всегда готовы поговорить о литературе или философии", — пишет Travelers Digest.

Второе место в списке занял Стокгольм. По оценке издания, шведская столица известна привлекательными жителями, а также открытостью и доброжелательностью местных жителей. Третью строчку занял Нью-Йорк — единственный город США в первой десятке. Его преимуществом авторы назвали культурное и этническое разнообразие, формирующее особую атмосферу мегаполиса.

Полный рейтинг городов с самыми красивыми женщинами мира по версии Travelers Digest:

1. Киев, Украина

2. Стокгольм, Швеция

3. Нью-Йорк, США

4. Буэнос-Айрес, Аргентина

5. Варна, Болгария

6. Москва, Россия

7. Тель-Авив, Израиль

8. Амстердам, Нидерланды

9. Сеул, Южная Корея

10. Монреаль, Канада

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