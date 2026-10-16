Киев признали городом с самыми красивыми женщинами в мире: кто в ТОП-10

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Slava Kot
Киев занял первое место в рейтинге городов с красивыми женщинами мира по версии онлайн-журнала Travelers Digest. Украинская столица опередила Стокгольм, Нью-Йорк и еще семь городов из разных уголков планеты.
Киев возглавил рейтинг городов с самыми красивыми женщинами мира
Составители рейтинга отметили не только облик украинок, но и их образованность, широкий кругозор и готовность поддерживать разговоры на интеллектуальные темы. В материале Travelers Digest отмечается, что знакомство с Киевом может стать особым опытом для путешественников, а украинки способны опровергнуть стереотип о том, что красота и интеллект вроде бы несовместимы.
Второе место в списке занял Стокгольм. По оценке издания, шведская столица известна привлекательными жителями, а также открытостью и доброжелательностью местных жителей. Третью строчку занял Нью-Йорк — единственный город США в первой десятке. Его преимуществом авторы назвали культурное и этническое разнообразие, формирующее особую атмосферу мегаполиса.
Полный рейтинг городов с самыми красивыми женщинами мира по версии Travelers Digest: