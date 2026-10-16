Київ визнали містом з найкрасивішими жінками у світі: хто у ТОП-10

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Slava Kot
Київ посів перше місце в рейтингу міст з найкрасивішими жінками світу за версією онлайн-журналу Travelers Digest. Українська столиця випередила Стокгольм, Нью-Йорк та ще сім міст із різних куточків планети.
Київ очолив рейтинг міст з найкрасивішими жінками світу
Укладачі рейтингу відзначили не лише зовнішність українок, а й їхню освіченість, широкий кругозір та готовність підтримувати розмови на інтелектуальні теми. У матеріалі Travelers Digest наголошується, що знайомство з Києвом може стати особливим досвідом для мандрівників, а українки здатні спростувати стереотип про те, що краса та інтелект нібито несумісні.
Друге місце у списку посів Стокгольм. За оцінкою видання, шведська столиця відома привабливими мешканками, а також відкритістю та доброзичливістю місцевих жителів. Третю сходинку зайняв Нью-Йорк — єдине місто США в першій десятці. Його перевагою автори назвали культурне й етнічне розмаїття, яке формує особливу атмосферу мегаполіса.
Повний рейтинг міст з найкрасивішими жінками світу за версією Travelers Digest: