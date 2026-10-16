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Київ визнали містом з найкрасивішими жінками у світі: хто у ТОП-10

Київ посів 1 місце у рейтингу Travelers Digest з найвродливішими жінками світу.

16 жовтня 2026, 00:30
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Slava Kot

Київ посів перше місце в рейтингу міст з найкрасивішими жінками світу за версією онлайн-журналу Travelers Digest. Українська столиця випередила Стокгольм, Нью-Йорк та ще сім міст із різних куточків планети.

Київ визнали містом з найкрасивішими жінками у світі: хто у ТОП-10

Київ очолив рейтинг міст з найкрасивішими жінками світу

Укладачі рейтингу відзначили не лише зовнішність українок, а й їхню освіченість, широкий кругозір та готовність підтримувати розмови на інтелектуальні теми. У матеріалі Travelers Digest наголошується, що знайомство з Києвом може стати особливим досвідом для мандрівників, а українки здатні спростувати стереотип про те, що краса та інтелект нібито несумісні.

"Відвідування Києва справді вражає, і майже важко повірити, що такі прекрасні жінки взагалі існують. А для тих, хто вважає, що красиві жінки також мають бути порожніми, українки готові спростувати цю теорію. Жінки в цій країні добре освічені та завжди готові поговорити про літературу чи філософію", — пише Travelers Digest про українок.

Друге місце у списку посів Стокгольм. За оцінкою видання, шведська столиця відома привабливими мешканками, а також відкритістю та доброзичливістю місцевих жителів. Третю сходинку зайняв Нью-Йорк — єдине місто США в першій десятці. Його перевагою автори назвали культурне й етнічне розмаїття, яке формує особливу атмосферу мегаполіса.

Повний рейтинг міст з найкрасивішими жінками світу за версією Travelers Digest:

  • 1. Київ, Україна
  • 2. Стокгольм, Швеція
  • 3. Нью-Йорк, США
  • 4. Буенос-Айрес, Аргентина
  • 5. Варна, Болгарія
  • 6. Москва, Росія
  • 7. Тель-Авів, Ізраїль
  • 8. Амстердам, Нідерланди
  • 9. Сеул, Південна Корея
  • 10. Монреаль, Канада
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що названо найкрасивішу жінку світу у 2026 році: хто вона та як виглядає.



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