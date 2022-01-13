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Какие ошибки в зимнем макияже допускает каждая женщина

Эксперты рассказали, какие самые распространенные ошибки совершают женщины при нанесении макияжа зимой

сегодня, 17:15
Автор:

Светлана Шкурупий
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Зимний сезон диктует свои правила не только в выборе одежды, обуви, но и в подходе к созданию макияжа. Если не хотите испортить свой образ, тогда не совершайте следующие ошибки:

Какие ошибки в зимнем макияже допускает каждая женщина

Ошибки в зимнем макияже (фото из открытых источников)

Забываете про SPF

С помощью SPF средства на вашей коже создается барьер, который защищает ее от солнечного излучения, но такая защита важна не только в жаркую погоду, а даже зимой, несмотря на то, что солнце показывается редко. Регулярно используйте универсальные средства с SPF, например, в кремах или базах под макияж.

Пренебрегаете праймером

Это база под тональное средство, которая обеспечивает ровный тон кожи, а также защищает ее от холода и ветра. Праймер покрывает кожу пленочкой, делает ее более ухоженной и не допускает обветривания зимой.

Увлекаетесь румянами

В зимний сезон не стоит увлекаться румянами, поскольку мороз и так одарит вас естественным румянцем. А если и используете косметическое средство, то наносите его легким слоем, выбирая матовые оттенки.

Наносите помаду на неухоженные губы

Зимой в косметичке каждой должен быть увлажняющий бальзам для губ или гигиеническая помада, которые нужно использовать каждый раз при выходе на улицу. Только после того, как губы будут достаточно увлажнены, можно наносить помаду или блеск. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что после долгого рабочего дня или продолжительной ночи с друзьями или второй половинкой, смывание макияжа просто не всегда кажется приоритетным. И если уж быть честной с самой собой, такое бывает часто. Но вот 6 причин, по которым нам всем не следует ложиться спать с макияжем.


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Источник: https://ivona.ua/moda-i-krasota/krasota/6020613-4-oshibki-v-zimnem-makiyazhe-kotorye-dopuskaet-kazhdaya-zhenschina
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