Топ-7 моделей женских джинсов, которые точно понравятся мужчинам

Мода модой, а вкусы мужчин могут значительно различаться.



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Джинсы скинни

Эти джинсы лидируют в звании "самая соблазнительная модель". Ткань прилегает к ножке максимально, наверное поэтому в народе их прозвали "узкачи". В них девушка подчеркнет свои ноги и ягодицы. Их можно сочетать практически с любой обовью. Вы можете носить их и с каблуком и на низкой подошве.

Но, барышни, если вы хотите бить более стильными, к ним подбирайте либо туфли лодочки, либо кроссовки. Не стоить выбирать обувь, которая не актуальна. Так вы упростите образ.





Джинсы с завышенной талией

Да, да и еще раз, да! Именно завышенная талия вошла обратно в моду несколько лет назад и, похоже, останется с нами еще надолго. Комфортный вариант на каждый день, который очень нравится мужчинам. Такие джинсы помогут скорректировать фигуру и стать более женственными. А ваша талия будет выглядеть просто чудесно.

Девушкам, которые любят комфорт, и хотят с помощью высокой посадки сделать фигуру более точенной – следует обратить внимание на джинсы МОМ.





Рваные джинсы

Такие джинсы позволят задержать внимание мужчины на вас, ведь эта модель добавляет пикантности образу. Но есть одно огромное "но". Стилисты настаивают на том, что этот тренд устарел и "джинсы с дырками" это очень опасный выбор. Откажитесь от джинсовых моделей с вышивкой и бусинами, они уже не актуальны. Как это исправить? Легко! Спасти образ может опять же модель МОМ, прямой покрой, слоучи, где "рванка" будет уместна и не дешевит ваш образ.





Джинсы с задней молнией

Тренд уходит, но мужчинам нравится. Вам нужно приготовиться к тому, что вам будут оборачиваться вслед постоянно. Один нюанс – следите за тем, чтобы молния была прочной и не расходилась. А еще остерегайтесь шутников, которые захотят подшутить и дернуть за молнию.





Джинсы с открытой щиколоткой

Вот тут любой стилист только поддержит такой выбор. Ведь в тренде на сезон 2020-2021 укороченные модели. Совпало или нет, но такие штаны интригуют мужчин, вид оголенных щиколоток стимулирует их воображение.





Джинсы бойфренды

Касалось бы, что разве удобная для многих женщин модель может нравиться и мужчинам? Может. Особенно если правильно подобрать правильных вверх и обувь. Остановите свой выбор на легких блузах и нежных свитерах, а на ноги оденьте высокий каблук, лодочки, ботинки или немассивные кроссовки.





Джинсы с разрезами на ягодицах

Страшный сон для дизайнера, но приглянувшийся мужчинам. Эта модель подходит смелым девушкам, которые любят экспериментировать и быть в центре мужского внимания.





Напомним, "Комментарии" писали о топ-советах визажистов, как выбрать тушь для ресниц.





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