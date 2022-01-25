Без каких модных аксессуаров не обойтись в 2022 году (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Женщинам
очень тяжело обходиться без аксессуаров, потому что они подчеркивают красоту,
дополняют образ, являясь его некой "изюминкой". Поэтому модницам
необходимо знать, какие аксессуары сейчас в тренде.
Какие аксессуары выбрать в 2022 году (фото из открытых источников)
Массивные очки
В новом сезоне в моде будут солнцезащитные очки с массивной оправой в классическом черном цвете. Но можно выбрать и другие расцветки.
Косынки
Этот простой и эффектный аксессуар поможет сделать образ более стильным, лаконичным и элегантным. Лучше выбирать однотонные варианты или косынки с минималистичными принтами.
Широкие ремни с
крупными пряжками
В 2022 году, по словам стилистов, в моду вернутся широкие ремни с большими пряжками, которые могут стать отличным дополнением к верхней одежде, трикотажным платьям или кожаным тренчам.
Яркие сумочки
Добавить образу яркости или бунтарства можно с помощью сумочек ярких оттенков. Такие модели станут глотком свежего воздуха после зимы, но важно, чтобы они гармонично сочетались с другими вещами.
"Детские" кольца
Яркие, крупные "детские" кольца продолжают набирать популярность. При чем, не стоит ограничиваться одним украшением. Действует правило: много — значит красиво.
Напомним,
в 2020 году всемирно известный французский бренд Louis Vuitton представил свой оригинальный аксессуар — Luxury-версия защитной маски от коронавируса.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что есть женские аксессуары, которые
портят образ и тем самым отталкивают представителей сильного пола. Так, откаких модных вещиц лучше отказаться?
Читайте
также, какими аксессуарами часто пренебрегают современные мужчины.
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