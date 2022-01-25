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Без каких модных аксессуаров не обойтись в 2022 году (ФОТО)

Стилисты рассказали, какие аксессуары будут пользоваться популярностью в новом году и помогут сделать образ более стильным

сегодня, 16:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Женщинам очень тяжело обходиться без аксессуаров, потому что они подчеркивают красоту, дополняют образ, являясь его некой "изюминкой". Поэтому модницам необходимо знать, какие аксессуары сейчас в тренде.

Без каких модных аксессуаров не обойтись в 2022 году (ФОТО)

Какие аксессуары выбрать в 2022 году (фото из открытых источников)

Массивные очки

В новом сезоне в моде будут солнцезащитные очки с массивной оправой в классическом черном цвете. Но можно выбрать и другие расцветки.  

Без каких модных аксессуаров не обойтись в 2022 году (ФОТО) - фото 2

Косынки

Этот простой и эффектный аксессуар поможет сделать образ более стильным, лаконичным и элегантным. Лучше выбирать однотонные варианты или косынки с минималистичными принтами.

Без каких модных аксессуаров не обойтись в 2022 году (ФОТО) - фото 3

Широкие ремни с крупными пряжками

В 2022 году, по словам стилистов, в моду вернутся широкие ремни с большими пряжками, которые могут стать отличным дополнением к верхней одежде, трикотажным платьям или кожаным тренчам.

Без каких модных аксессуаров не обойтись в 2022 году (ФОТО) - фото 4

Яркие сумочки

Добавить образу яркости или бунтарства можно с помощью сумочек ярких оттенков. Такие модели станут глотком свежего воздуха после зимы, но важно, чтобы они гармонично сочетались с другими вещами.

Без каких модных аксессуаров не обойтись в 2022 году (ФОТО) - фото 5

"Детские" кольца

Яркие, крупные "детские" кольца продолжают набирать популярность. При чем, не стоит ограничиваться одним украшением. Действует правило: много — значит красиво.

Без каких модных аксессуаров не обойтись в 2022 году (ФОТО) - фото 6

Напомним, в 2020 году всемирно известный французский бренд Louis Vuitton представил свой оригинальный аксессуар — Luxury-версия защитной маски от коронавируса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что есть женские аксессуары, которые портят образ и тем самым отталкивают представителей сильного пола. Так, откаких модных вещиц лучше отказаться?

Читайте также, какими аксессуарами часто пренебрегают современные мужчины.


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Источник: https://ivona.ua/moda-i-krasota/moda/6201609-5-modnykh-aksessuarov-bez-kotorykh-ne-obojtis-v-2022-godu
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