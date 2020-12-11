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Кириєнко Анна
Парфюм, как и одежда, должен быть уместным. Именно поэтому важно подобрать аромат на зимнюю пору года. В холод наша кожа реагирует на изменения температуры, уровень влажности воздуха и другие факторы. Даже аромат, к которому вы привыкли летом заиграет совсем другими красками и станет неуместным. Давайте рассмотрим несколько парфюмерных правил, чтобы иметь удачный аромат.
Как выбрать идеальный зимний парфюм. Фото: aromastylist.ru
1. Зимой обоняние притупляется, поэтому чтобы парфюм ощущался, нужно брать варианты с четкими насыщенными ароматами. Это может быть кофе, сандаловое дерево, пачули.
2. Зима — тяжелая пора, иногда нас атакует плохое настроение и депрессия. Чтобы сделать себя немного счастливее, выбирайте жизнерадостные ароматы, которые поднимают настроение именно вам. Это могут быть и новогодние запахи цитрусовых или хвои.
3. Выбирайте парфюм, в котором присутствуют восточные нотки. Именно они ассоциируются с теплом, и соответственно согревают. Акцентируйте внимание на композициях с имбирем, мускатным орехом, корицей, гвоздикой.
4. Усиливайте запах. Для этого нанесите на запястье ароматный крем и капните сверху своим парфюмом. Так стойкость запаха гарантирована вам на весь день.
5. При выборе парфюма, наносите его на кожу. Только там он полностью раскроется и вы поймете, подходит он вам или нет.
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