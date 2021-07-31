Как шоколад может помочь избавиться от целлюлита



















Целлюлит — это проблема, с которой сталкивается множество женщин, но расстраиваться не стоит. Несмотря на то, что бороться с "апельсиновой коркой" не просто, методы все же есть, например, используйте обычный шоколад.

Как убрать целлюлит с помощью шоколада / Фото: Depositphotos

Фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина на своей странице в Instagram рассказала, что в борьбе с целлюлитом хорошо помогает шоколадное обертывание. Если процедуру выполнять правильно, то ваша кожа станет более упругой, мягкой и подтянутой. Уникальность шоколадного антицеллюлитного обертывания состоит в том, что оно дает положительный результат при любой стадии целлюлита. Что же нужно для процедуры?

Возьмите 200 г какао, залейте его 200 г горячей воды, нужно получить консистенцию густой сметаны. Если смесь получается слишком густой, значит нужно добавить еще воды. Для усиления кровообращения и дополнительного разогрева кожи можно также добавить 2 ч. л. корицы или перец чили/кайенский перец. Также в смесь можно добавить 2 ст. л. оливкового или кокосового масла, а еще имбирь. Затем полученную массу охладите до температуры 35-40 градусов и нанесите на тело.

В первую очередь, очистите кожу с помощью скраба, а потом нанесите шоколад на проблемные зоны, а затем туго обмотайте тело пленкой. Сверху наденьте теплую одежду и держите обертывание 30-60 минут, затем смойте шоколадную массу теплой водой и нанесите на кожу питательный или антицеллюлитный крем.

Но помните, что процедуры нужно делать исключительно после тренировки или в свободный от тренировок день.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты перечислили напитки, которые необходимо исключить из рациона, если не хотите, чтобы у вас образовался целлюлит.

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