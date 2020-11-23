kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.11.2020

BTC/USD

18545.50

ETH/USD

599.80

LTC/USD

87.65

НБУ 23.11.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг стиль и красота Как испортить идеальный образ - Андре Тан
commentss НОВОСТИ Все новости

Как испортить идеальный образ - Андре Тан

Иногда одна деталь портит целый образ, который вы так долго создавали

сегодня, 16:00
Автор:

Кириєнко Анна

Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что даже самый идеальный образ может испортить одна маленькая деталь или ее отсутствие. Чтобы не допускать ошибок в гардеробе, дизайнер озвучил главные пункты, которые стоит запомнить.

Как испортить идеальный образ - Андре Тан

Фото: ГолосUA

1. Не делать акценты на талии

Какая бы у вас талия ни была, стоит ее удачно подчеркнуть. Используйте ремешки, они добавляют элегантности в женский силуэт.

2. Закрыть зону шеи

Шея — наиболее утонченная часть тела, которую нельзя закрывать. Если вы обладательница длинной шеи — можете носить вещи с высоким воротничком. Во всех остальных случаях старайтесь не создавать образ серьезной грубой леди с глухим воротником.

3. Не обращать внимание на качество ткани

Некачественная ткань не только выдает дешевые вещи, она может открывать все ваши недостатки. Поэтому хорошо присматривайтесь к вещам перед покупкой. Выбирайте достаточно плотные материалы.

4. Выбрать нижнее белье не по размеру

Маленькое по размеру белье добавляет лишних складок, большое — выпирает и некрасиво лежит на теле. Цельный образ начинается с нижнего белья, поэтому уделите больше внимания его выбору.

5. Носить свободную одежду

Конечно, оверсайз сейчас в моде, но свободная вещь актуальная только когда она в паре с приталенной. Превращать себя в просторный мешок не стоит.

Андре Тан также рассказывает, как создать идеальный гардероб и при этом сэкономить.





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/lite/style/andre-tan-dizayner-rozpoviv-yak-mi-psuyemo-navit-modni-rechi-11228666.html?_ga=2.179314669.831210081.1606024086-323982004.1603272846
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ