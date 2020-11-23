Как испортить идеальный образ - Андре Тан

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Кириєнко Анна
Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что даже самый идеальный образ может испортить одна маленькая деталь или ее отсутствие. Чтобы не допускать ошибок в гардеробе, дизайнер озвучил главные пункты, которые стоит запомнить.
Фото: ГолосUA
1. Не делать акценты на талии
Какая бы у вас талия ни была, стоит ее удачно подчеркнуть. Используйте ремешки, они добавляют элегантности в женский силуэт.
2. Закрыть зону шеи
Шея — наиболее утонченная часть тела, которую нельзя закрывать. Если вы обладательница длинной шеи — можете носить вещи с высоким воротничком. Во всех остальных случаях старайтесь не создавать образ серьезной грубой леди с глухим воротником.
3. Не обращать внимание на качество ткани
Некачественная ткань не только выдает дешевые вещи, она может открывать все ваши недостатки. Поэтому хорошо присматривайтесь к вещам перед покупкой. Выбирайте достаточно плотные материалы.
4. Выбрать нижнее белье не по размеру
Маленькое по размеру белье добавляет лишних складок, большое — выпирает и некрасиво лежит на теле. Цельный образ начинается с нижнего белья, поэтому уделите больше внимания его выбору.
5. Носить свободную одежду
Конечно, оверсайз сейчас в моде, но свободная вещь актуальная только когда она в паре с приталенной. Превращать себя в просторный мешок не стоит.
Андре Тан также рассказывает, как создать идеальный гардероб и при этом сэкономить.
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