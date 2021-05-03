Известная датская фитнес-модель позировала перед камерой полностью обнаженной

Известная фитоняшка Николь Дентодриа взбудоражила пользователей интернета своими фотографиями. Модель снялась полностью без одежды.

Николь Дентодриа (фото из открытых источников)

Так, популярная датская фитнес-модель Николь Дентодриа настоящий фурор в Instagram. Девушка порадовала почти десятитысячной армии поклонников очередными откровенными снимками.





Красавица наглядно продемонстрировала, зачем ходит в спортзал, без стеснения полностью раздевшись перед фотографом. Пышная грудь звезда сети прикрыла рукой. Однако стальной пресс и идеальные формы свели с ума подписчиков Николь. Красавица всегда не стеснялась блеснуть своей красотой, на этот раз мастерство фотографа превзошло все ожидания - девушка на снимках выглядит очень естественно и по-спортивному.













Напомним, супермодель Кендалл Дженнер решила расширить лайфстайл-империю своей семьи и объявила о запуске собственного бренда текилы. Это будет первый самостоятельный бизнес 25-летней красотки. Девушка решила обратить свое внимание на производстве алкогольных напитков. В своем Instagram-аккаунте модель рассказала о запуске собственной торговой марки текилы под названием 818. Более подробно читайте в нашем материале.





Кроме того, продюсер Snoop Dogg, который недавно выпустил трек совместно с украинской певицей Тиной Кароль, занялся производством собственного джина под названием Indoggo. Snoop Dogg заявил, что его напиток, разработанный совместно с Кинаном Таунсом, не будет похож ни на один существующий джин. В нем будут нотки клубники и цитрусовых и будет отсутствовать сахар.





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