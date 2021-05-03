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Главная Новости Досуг стиль и красота Известная датская фитнес-модель позировала перед камерой полностью обнаженной
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Известная датская фитнес-модель позировала перед камерой полностью обнаженной

Красавица наглядно продемонстрировала, зачем ходит в спортзал

сегодня, 18:40
Автор:

Ольга Чародий

Известная фитоняшка Николь Дентодриа взбудоражила пользователей интернета своими фотографиями. Модель снялась полностью без одежды.

Известная датская фитнес-модель позировала перед камерой полностью обнаженной

Николь Дентодриа (фото из открытых источников)

Так, популярная датская фитнес-модель Николь Дентодриа настоящий фурор в Instagram. Девушка порадовала почти десятитысячной армии поклонников очередными откровенными снимками.

Известная датская фитнес-модель позировала перед камерой полностью обнаженной - фото 2

Красавица наглядно продемонстрировала, зачем ходит в спортзал, без стеснения полностью раздевшись перед фотографом. Пышная грудь звезда сети прикрыла рукой. Однако стальной пресс и идеальные формы свели с ума подписчиков Николь. Красавица всегда  не стеснялась  блеснуть своей  красотой, на этот  раз  мастерство фотографа превзошло все ожидания -  девушка на  снимках выглядит  очень естественно  и по-спортивному.


Известная датская фитнес-модель позировала перед камерой полностью обнаженной - фото 3


Напомним, супермодель Кендалл Дженнер решила расширить лайфстайл-империю своей семьи и объявила о запуске собственного бренда текилы. Это будет первый самостоятельный бизнес 25-летней красотки. Девушка решила обратить свое внимание на производстве алкогольных  напитков. В своем Instagram-аккаунте модель рассказала о запуске собственной торговой марки текилы под названием 818.  Более подробно читайте в нашем материале. 


Кроме того, продюсер Snoop Dogg, который недавно выпустил трек совместно с украинской певицей Тиной Кароль, занялся производством собственного джина под названием Indoggo. Snoop Dogg заявил, что его напиток, разработанный совместно с Кинаном Таунсом, не будет похож ни на один существующий джин. В нем будут нотки клубники и цитрусовых и будет отсутствовать сахар.



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Источник: https://www.instagram.com/p/CONIEk9BqcZ/
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