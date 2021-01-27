Хна – самая популярная краска для волос в мире

Природная краска чаще всего используется восточными красавицами для придания волосам красивого медного блеска. Каждая женщина, хоть раз, когда приближалось время очередного окрашивания волос, задумывалась, как сделать этот процесс менее травмирующим.

Рыжая девушка (фото из открытых источников)

Специалисты говорят – хна — прекрасное средство от перхоти. Также издревле хна используется для ускорения роста волос.

По сути, хна — это листья лавсонии неколючей, которые много веков используют в качестве красителя как для волос, так и для кожи (мехенди).

Окрашенные хной волосы приобретают устойчивость к воздействию погодных явлений, становятся упругими, блестящими. Все это благодаря тому, что при правильном заваривании хны, на волосы действует смола листьев лавсонии — снаружи она обволакивает волос, приглаживает чешуйки и делает волосы струящимися и блестящими Однако это работает только с качественной натуральной хной, одноименные химические краски не имеют такого эффекта.

Напомним, по словам специалистов, "плохой" уровень холестерина в крови эффективно помогают снижать огурцы. Несмотря на то, что в их плодах содержится 94-96% воды, этот овощ богат на витамины А, С, Е, К, а также кальций, железо, марганец, йод, натрий и магний, которые содержатся в его кожуре. Также огурцы содержат пектины, которые являются типом растворимой клетчатки, а она в свою очередь, улучшает пищеварение, выводит "плохой" холестерин из организма и способствует улучшению показателей здоровья сердца.

Еще этот овощ помогает при артрите, он укрепить кости и мышцы, снимает ломоту в суставах. Некоторые эксперты уверены в том, что огурцы благодаря своему "охлаждающему эффекту" способны предотвратить и снизить воспалительные процессы в организме.



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