Бордовый маникюр: интересные варианты на осень

Роскошный бордовый оттенок маникюра отлично подходит для осени, пусть даже в однотонном дизайне, он всегда смотрится на ногтях очень стильно и элегантно. Маникюр в бордовом цвете может быть одновременно как дерзким и гламурным, так классическим и строгим. Издание Beautylooks поделилось подборкой вариантов, которые можно использовать при создании своего маникюра.

Багровый градиент

Этот дизайн простой и утонченный, не требующий никакого дополнительного декора. Эффект омбре, сделанный на одном или двух ногтях, придает маникюру особую роскошь и шик. Градиентом можно оформить выделенную широкую полоску, применив в дизайне акриловую пудру.





"Кошачий глаз" в цвете бордо

Подчеркнуть осенний образ можно с помощью маникюра "кошачий глаз", который очень эффективно смотрится в бордовом цвете. Такой дизайн создается с помощью специального лака, содержащего в себе частички металла и специального магнита.





Бордовые и нюдовые ногти в гармоничном дуэте

Тандем бордового и нюдового оттенков выглядит на ноготках очень стильно, оригинально и женственно. В таком дизайне бежевый цвет лучше делать с матовым эффектом, а вот бордовый оставить глянцевым.





Дизайн бордовых ногтей блестками

Придать оригинальности, и загадочности бордовому маникюру помогут блестки или стразы. Этой осенью такой дизайн продолжает пользоваться популярностью.





Ранее издание "Комментарии" рассказывало о главных ошибках при создании домашнего маникюра.

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