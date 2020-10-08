kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.10.2020

BTC/USD

10663.61

ETH/USD

340.75

LTC/USD

46.62

НБУ 08.10.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг стиль и красота Бордовый маникюр: интересные варианты на осень
commentss НОВОСТИ Все новости

Бордовый маникюр: интересные варианты на осень

Бордовый маникюр станет достойной заменой яркой летней палитре

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Роскошный бордовый оттенок маникюра отлично подходит для осени, пусть даже в однотонном дизайне, он всегда смотрится на ногтях очень стильно и элегантно. Маникюр в бордовом цвете может быть одновременно как дерзким и гламурным, так классическим и строгим. Издание Beautylooks поделилось подборкой вариантов, которые можно использовать при создании своего маникюра.

Бордовый маникюр: интересные варианты на осень

Багровый градиент 

Этот дизайн простой и утонченный, не требующий никакого дополнительного декора. Эффект омбре, сделанный на одном или двух ногтях, придает маникюру особую роскошь и шик. Градиентом можно оформить выделенную широкую полоску, применив в дизайне акриловую пудру.


"Кошачий глаз" в цвете бордо 

Подчеркнуть осенний образ можно с помощью маникюра "кошачий глаз", который очень эффективно смотрится в бордовом цвете. Такой дизайн создается с помощью специального лака, содержащего в себе частички металла и специального магнита.


Бордовые и нюдовые ногти в гармоничном дуэте

Тандем бордового и нюдового оттенков выглядит на ноготках очень стильно, оригинально и женственно. В таком дизайне бежевый цвет лучше делать с матовым эффектом, а вот бордовый оставить глянцевым. 


Дизайн бордовых ногтей блестками 

Придать оригинальности, и загадочности бордовому маникюру помогут блестки или стразы. Этой осенью такой дизайн продолжает пользоваться популярностью. 


Ранее издание "Комментарии" рассказывало о главных ошибках при создании домашнего маникюра. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости