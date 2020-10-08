Бордовый маникюр: интересные варианты на осень

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Светлана Шкурупий
Роскошный бордовый оттенок маникюра отлично подходит для осени, пусть даже в однотонном дизайне, он всегда смотрится на ногтях очень стильно и элегантно. Маникюр в бордовом цвете может быть одновременно как дерзким и гламурным, так классическим и строгим. Издание Beautylooks поделилось подборкой вариантов, которые можно использовать при создании своего маникюра.
Багровый градиент
Этот дизайн простой и утонченный, не требующий никакого дополнительного декора. Эффект омбре, сделанный на одном или двух ногтях, придает маникюру особую роскошь и шик. Градиентом можно оформить выделенную широкую полоску, применив в дизайне акриловую пудру.
"Кошачий глаз" в цвете бордо
Подчеркнуть осенний образ можно с помощью маникюра "кошачий глаз", который очень эффективно смотрится в бордовом цвете. Такой дизайн создается с помощью специального лака, содержащего в себе частички металла и специального магнита.
Бордовые и нюдовые ногти в гармоничном дуэте
Тандем бордового и нюдового оттенков выглядит на ноготках очень стильно, оригинально и женственно. В таком дизайне бежевый цвет лучше делать с матовым эффектом, а вот бордовый оставить глянцевым.
Дизайн бордовых ногтей блестками
Придать оригинальности, и загадочности бордовому маникюру помогут блестки или стразы. Этой осенью такой дизайн продолжает пользоваться популярностью.
Ранее издание "Комментарии" рассказывало о главных ошибках при создании домашнего маникюра.
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