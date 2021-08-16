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Горячие фото голливудской актрисы украинского происхождения Милы Кунис

Мила Кунис родилась в городе Черновцы в семье успешного инженера Марка и владелицы аптеки Эльвиры

16 августа 2021, 21:49
Автор:

Ольга Чародий

Мила Кунис — голливудская актриса украинского происхождения, получила награду "Женщина года" по версии американского университета Гарвард. Предлагаем вашему вниманию соблазнительные фото звезды.

Горячие фото голливудской актрисы украинского происхождения Милы Кунис

Мила Кунис - фото из открытых источников

Милена (Мила) Кунис родилась в городе Черновцы в семье успешного инженера Марка и владелицы аптеки Эльвиры. В 1991 году, когда девочке было всего 7 лет, семья решила отправиться в Америку. Они приехали в Лос-Анджелес, Калифорния, имея всего 250 долларов, но уже очень скоро начали новое, американское, жизни. Далее о красавице пишет Радио MAXIMUM.

Горячие фото голливудской актрисы украинского происхождения Милы Кунис - фото 2

В 9-летнем возрасте будущая звезда Голливуда уже четко знала, что станет знаменитостью. Отец устроил маленькую Милу в актерскую школу в Беверли-Хиллз, которого она посещала после школы. 1998 стал важным рубежом для Милы Кунис. Она прошла пробы для нового проекту "Шоу 70-х". Именно он дал девушке старт в большое кино. Однако началось все с небольшого обмана.

Горячие фото голливудской актрисы украинского происхождения Милы Кунис - фото 3

Дело в том, что на момент начала съемок актрисе было всего 14 лет, в то время, как по условиям организаторов все исполнители должны были быть старше восемнадцати. Мила выглядела достаточно взрослой, поэтому никто не усомнился в ее возрасте. Когда недоразумение разрешилось, режиссеры не захотели расставаться с талантливой девочкой и оставили ее.


Горячие фото голливудской актрисы украинского происхождения Милы Кунис - фото 4

В результате Мила снялась во всех восьми сезонах шоу, заработала себе популярность и огромное количество поклонников. Актриса никогда не скрывала своего увлечения азартными играми. В одном из интервью звезда призналась, что однажды умудрилась проиграть в казино Лас-Вегаса значительную сумму денег. 

Напомним, одна из самых крепких и красивых пар Голливуда Эштон Кутчер и Мила Кунис решили продать свое роскошное имение в престижном районе Беверли- Хиллз. Фотографии дома уже появились на сайте риэлтерской компании.


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Источник: https://maximum.fm/
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Обсуждения

Иван

сегодня, 06:20

Мила - еврейка украинского происхождения.

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