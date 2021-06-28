Горячая Кайла Симмонс, которая ушла из волейбола из-за пикантных фото

Горячая американская спортсменка — Кайла Симмонс. Девушка могла бы радовать болельщиков волейбола своей игрой, но бывшая волейболистка вынуждена была завершить спортивную карьеру из-за критики: не всем нравились ее откровенные фото в Instagram, сообщает Радио MAXIMUM.

Девушка (фото из открытых источников)





Кайла была капитаном университетской команды во Флориде, выступала за юниорскую сборную США, затем перешла в волейбольную команду университета Маршалла — второго по величине американского университета и одного из старейших государственных университетов в Западной Вирджинии, с успехом выступала на уровне NCAA (сильнейшей студенческой лиги Америки). Однако вскоре завершила карьеру.





Готов увидеть те самые соблазнительные кадры Кайли? Отобрали для тебя пикантные фото со страницы красавицы в Instagram. Наслаждайся.





В университете и команде на нее давили из-за откровенных публикаций в социальных сетях, и девушка решила, что никому не позволит указывать, как ему жить.





Осенью 2020 американская красавица пошла из волейбола ради сексуальных снимков, которые красавица публикует в своих социальных сетях.









Напомним, девушка Джесси Банни из Германии потратила 23 тысячи евро, чтобы кардинально изменить свою внешность и стать похожей на куклу Барби. За 2 года блогерше удалось заметно преобразиться. Издание The sun сообщает, что 20-летняя Джесии выросла в очень консервативной семье и родители постоянно ограничивали ее в своих желаниях быть более женственной и привлекательной. Ей запрещали носить яркую одежду, делать макияж и даже не разрешали играть куклами Барби, считая, что такие игрушки негативно влияют на развитие ребенка.

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