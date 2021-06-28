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Горячая Кайла Симмонс, которая ушла из волейбола из-за пикантных фото

Кайла была капитаном университетской команды во Флориде

сегодня, 15:18
Автор:

Ольга Чародий

Горячая американская спортсменка — Кайла Симмонс. Девушка могла бы радовать болельщиков волейбола своей игрой, но бывшая волейболистка вынуждена была завершить спортивную карьеру из-за критики: не всем нравились ее откровенные фото в Instagram, сообщает Радио MAXIMUM.

Горячая Кайла Симмонс, которая ушла из волейбола из-за пикантных фото

Девушка (фото из открытых источников)

Горячая Кайла Симмонс, которая ушла из волейбола из-за пикантных фото - фото 2

Кайла была капитаном университетской команды во Флориде, выступала за юниорскую сборную США, затем перешла в волейбольную команду университета Маршалла — второго по величине американского университета и одного из старейших государственных университетов в Западной Вирджинии, с успехом выступала на уровне NCAA (сильнейшей студенческой лиги Америки). Однако вскоре завершила карьеру.

Горячая Кайла Симмонс, которая ушла из волейбола из-за пикантных фото - фото 3

Готов увидеть те самые соблазнительные кадры Кайли? Отобрали для тебя пикантные фото со страницы красавицы в Instagram. Наслаждайся.

Горячая Кайла Симмонс, которая ушла из волейбола из-за пикантных фото - фото 4

В университете и команде на нее давили из-за откровенных публикаций в социальных сетях, и девушка решила, что никому не позволит указывать, как ему жить.

Горячая Кайла Симмонс, которая ушла из волейбола из-за пикантных фото - фото 5

Осенью 2020 американская красавица пошла из волейбола ради сексуальных снимков, которые красавица публикует в своих социальных сетях.


Горячая Кайла Симмонс, которая ушла из волейбола из-за пикантных фото - фото 6

Напомним, девушка Джесси Банни из Германии потратила 23 тысячи евро, чтобы кардинально изменить свою внешность и стать похожей на куклу Барби. За 2 года блогерше удалось заметно преобразитьсяИздание The sun сообщает, что 20-летняя Джесии выросла в очень консервативной семье и родители постоянно ограничивали ее в своих желаниях быть более женственной и привлекательной. Ей запрещали носить яркую одежду, делать макияж и даже не разрешали играть куклами Барби, считая, что такие игрушки негативно влияют на развитие ребенка.


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Источник: https://mixnews.lv/
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