Эти продукты значительно ухудшают цвет лица

Если ваша кожа померкла, появились мешки под глазами, отеки и неровности, не стоит сразу накладывать на лицо килограмм косметики. Может, стоит посмотреть свой образ жизни и привычный рацион. Об этом пишет time. Молоко. Специалисты утверждают: лактоза провоцирует появление прыщей на лице. Сыры также содержат вещества, усиливающие функцию сальных желез. По мнению некоторых ученых, после 25 лет вообще нужно отказаться от молочки.

Девушка (фото из открытых источников)





Соль оказывает влияние на внешний вид, в частности на кожу вокруг глаз, но это косвенно. Она перегружает организм жидкостью, от чего образуются мешки под глазами, они пройдут, но растянутая кожа остается. Соль обезвоживает организм и полностью исключать соль из рациона не стоит. Лучше выбирать соль йодированную, морскую, гималайскую. Кофе содержит кортизол, стимулирует сальные железы и воспаление, снижает уровень усвоения витамина С. Но для того чтобы получить такие результаты от употребления кофе, нужно ежедневно выпивать 5-7 чашек. Алкоголь, как известно, ингибирует действие фермента, используемого телом для борьбы с воспалительными процессами кожи, и всего нескольких бокалов вина достаточно, чтобы позволить воспалительному процессу разгореться. В результате появляются первые признаки – покраснение щек и носа.





Напомним, каждый год развлекательный ресурс TC Candler вместе с Independent Critics представляют рейтинг ТОП-100 самых красивых женщин. И этот не стал исключением. Победу в нем одержала 19-летняя модель Яэль Шелбия. Девушка возглавила рейтинг женщин с самым красивым лицом в мире, опередив таких мировых знаменитостей, как Лалису Манобан, Приянку Чопра, Галь Гадот, Андриану Гранде, Селену Гомес, Натали Портман и других. При этом, модель израильского происхождения Яэль Шелбия уже неоднократно оказывалась в этом списке, но ни разу не получала победу. В 2017 году она заняла 14 место, в 2018 — 3, а в 2019 — 2 место.

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