Эта привычка после мытья волос может его убить: ошибка, которую делают 90% женщин

Многие женщины даже не догадываются, что волосы могут пострадать сразу после мытья из-за неправильного ухода. Неправильные действия, такие как чрезмерное расчесывание или агрессивная сушка, могут сделать пряди ломкими, тусклыми и повредить их структуру.

Фото: из открытых источников

Самой распространенной ошибкой является расчесывание мокрых волос. Во влажном состоянии волосы наиболее эластичны и легко ломаются. Специалисты советуют дать ему немного подсохнуть, нанести кондиционер или средство для легкого распутывания, а затем осторожно расчесать мягкой щеткой или расческой.

Еще одной распространенной вредной привычкой является заплетание косички на влажных волосах. Это создает дополнительную нагрузку на пряди, что приводит к ломкости и возможной потере длины. Для уборки волос лучше использовать шелковые резинки, которые не пережимают и не травмируют пряди.

Сон с мокрыми волосами также опасен: влага на коже головы повышает риск ломкости и секущихся кончиков. Специалисты советуют перед сном частично подсушить волосы, чтобы минимизировать повреждения.

Выбор полотенца тоже важен. Жесткие хлопчатобумажные полотенца повреждают структуру волос и способствуют появлению секущихся кончиков. Гораздо безопаснее пользоваться мягким полотенцем из микрофибры, которое аккуратно поглощает влагу, не травмируя пряди.

Сушка феном сразу после мытья также может быть вредной. В это время кутикула волос открыта, вода внутри нагревается, стержень ослаблен – это приводит к сухости, ломкости и потере блеска. Эксперты рекомендуют сначала промокнуть волосы мягким полотенцем без трения, а затем использовать фен на низкой температуре с термозащитой.

