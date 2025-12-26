Ця звичка після миття волоосся може його вбити: помилка, яку роблятьб 90% жінок

Багато жінок навіть не здогадуються, що волосся може постраждати відразу після миття через неправильний догляд. Неправильні дії, такі як надмірне розчісування або агресивне сушіння, можуть зробити пасма ламкими, тьмяними та пошкодити їхню структуру.

Фото: з відкритих джерел

Найпоширенішою помилкою є розчісування мокрого волосся. У вологому стані волосся найбільш еластичні і легко ламаються. Фахівці радять дати йому трохи підсохнути, нанести кондиціонер або засіб для легкого розплутування, а потім обережно розчесати м'якою щіткою або гребінцем.

Ще однією поширеною шкідливою звичкою є заплітання кіски на вологому волоссі. Це створює додаткове навантаження на пасма, що призводить до ламкості та можливої втрати довжини. Для збирання волосся краще використовувати шовкові гумки, які не пережимають і не травмують пасма.

Сон з мокрим волоссям також небезпечний: волога на шкірі голови підвищує ризик ламкості і кінчиків, що січуться. Фахівці радять перед сном частково підсушити волосся, щоб мінімізувати ушкодження.

Вибір рушника також важливий. Жорсткі бавовняні рушники пошкоджують структуру волосся і сприяють появі кінчиків, що січуться. Набагато безпечніше користуватися м'яким рушником із мікрофібри, який акуратно поглинає вологу, не травмуючи пасма.

Сушіння феном відразу після миття також може бути шкідливим. У цей час кутикула волосся відкрита, вода всередині нагрівається, стрижень ослаблений — це призводить до сухості, ламкості та втрати блиску. Експерти рекомендують спочатку промокнути волосся м'яким рушником без тертя, а потім використовувати фен на низькій температурі з термозахистом.

