Ему понравится: 5 красивых и простых причесок для свиданий (ФОТО)

Собираясь на свидание или просто на прогулку можно подчеркнуть свой образ красивой и слегка небрежной прической. Сделать ее можно самостоятельно. Предлагаем вам несколько интересных вариантов.

Прически своими руками (фото из открытых источников)

Два жгута

Чтобы сделать красивые небрежные локоны, подкрутите их сначала утюжком. Потом отделите по одной пряди от висков, скрутите их в жгутики, соедините и закрепите с помощью невидимой резинки, вывернув внутрь.





Низкий хвост

Чтобы придать прическу объема, сначала подначешите затылок. После этого с одной стороны скрутите жгут, закрепите его с помощью невидимок. Потом сделайте низкий хвост — прическа готова.





Сложная коса

Если не хотите заплетать обычную косу, можно немного усложнить задачу. Сначала разделите шевелюру на косой пробой, скрутите волосы у виска и начинайте плести. В самом конце слегка расправьте косу и подхватите несколькими резинками.





Сама нежность

Этот вариант прически будет хорошо смотреться на волосах девушек, подстриженных под боб с удлинением. Сначала подкрутите волосы плойкой, потом отделите пряди от висков, заплетите их в косички и закрепите на затылке.





Модная "Мальвина"

Эта прическа не выходит из моды, а только усовершенствуется. Особенно хорошо она смотрится у девушек с длинными волосами. Достаточно сделать игривый пучок на затылке и все — прическа, под стильный образ, готова!





Напомним, в 2021 году в моду вошла новая стрижка под названием "медуза". Она пережила потрясающий бум в азиатских странах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие варианты причесок позволят вам заниматься домашними делами и при этом выглядеть стильно и красиво.

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