Эксперт рассказала, как улучшить состояние кожи осенью

Кожа — наш самый большой орган и он, как и остальные, требует особого ухода. Осенью наша кожа может терять эластичность, стать сухой и более чувствительной. Врач-нутрициолог Светлана Никитчук рассказала на своей странице Instagram, как за ней правильно ухаживать и обогащать витаминами.

кожа | Przemyslaw Koch

Специалист подчеркнула, что чаще всего осенью кожа теряет свой вид из-за обезвоживания организма, неправильных косметических средств, и конечно же, неправильного питания. Чтобы восстановить баланс кожи необходимы белок, витамины А, В, С и Е, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6.

Белок можно получить из мяса курицы, соевых бобов и рыбы жирных сортов. Источники витаминов А, С и Е доступные осенью это - морковь, тыква, брокколи, петрушка, шпинат, помидоры. А вот оливковое масло помогает закрыть потребности в витамине Е, Омега-3 и Омега-6 жирных кислотах.

Для пополнения рациона витаминами группы В следует также добавить в рацион желток, зелень, йогурт, кефир и другие кисломолочные молочные продукты. А вот сахар, кофе и алкоголь в избыточном количестве могут спустить на нет весь результат по уходу за кожей.

Помимо этого, кожу необходимо увлажнять специальными кремами, которые содержат питательные и регенерирующие ингредиенты. Не помешает дополнить уход эмульсией или сывороткой, с водорослями или гиалуроновой кислотой.





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