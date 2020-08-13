kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.08.2020

BTC/USD

11715.82

ETH/USD

424.75

LTC/USD

56.77

НБУ 14.08.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

32.68

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг стиль и красота Дизайнер назвал одежду, которая не выйдет из моды много лет
commentss НОВОСТИ Все новости

Дизайнер назвал одежду, которая не выйдет из моды много лет

Украинский модельер дал полезный совет для тех, кто не любит тратиться на одежду каждый сезон, но хочет сохранять стильный образ

13 августа 2020, 23:39
Автор:

Екатерина Белоброва
Дизайнер назвал одежду, которая не выйдет из моды много лет

Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал о четырех незаменимых вещах гардероба, которые будут актуальны долгие годы и, если вам удастся поддерживать их в хорошем виде, ваш образ будет актуален без лишних затрат в бутиках. Об этом модельер рассказал у себя в Instagram, беседуя с поклонниками.

Так, по словам Тана, вещи, которым не суждено выйти из моды, это:

- полуприталенное пальто в клетку;

- бежевое платье-футляр;

- бежевые туфли лодочки, которые идеально впишутся под джинсы, платье или строгий офисный костюм;

- белая рубашка свободного покроя. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Андре Тан представил несколько фасонов новой школьной формы, которая будет уместна в ежедневной суете у подростков, а также приучит их к хорошему вкусу в одежде.

"Я думаю о своей дочери, когда работаю над каждой новой детской коллекцией. В гардеробе Сони 90% вещей из бренда Andre TAN Kids. В моё время, к сожалению, школьная форма была ужасной: из грубого темно-синего сукна, которое царапало кожу. Форму еще и покупали "на вырост", на несколько размеров больше. Я помню, какие эмоции она у меня вызывала", - отметил Тан, обозначив, что именно его вдохновило на школьную коллекцию.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!