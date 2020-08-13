Дизайнер назвал одежду, которая не выйдет из моды много лет

Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал о четырех незаменимых вещах гардероба, которые будут актуальны долгие годы и, если вам удастся поддерживать их в хорошем виде, ваш образ будет актуален без лишних затрат в бутиках. Об этом модельер рассказал у себя в Instagram, беседуя с поклонниками.

Так, по словам Тана, вещи, которым не суждено выйти из моды, это:

- полуприталенное пальто в клетку;

- бежевое платье-футляр;

- бежевые туфли лодочки, которые идеально впишутся под джинсы, платье или строгий офисный костюм;

- белая рубашка свободного покроя.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Андре Тан представил несколько фасонов новой школьной формы, которая будет уместна в ежедневной суете у подростков, а также приучит их к хорошему вкусу в одежде.

"Я думаю о своей дочери, когда работаю над каждой новой детской коллекцией. В гардеробе Сони 90% вещей из бренда Andre TAN Kids. В моё время, к сожалению, школьная форма была ужасной: из грубого темно-синего сукна, которое царапало кожу. Форму еще и покупали "на вырост", на несколько размеров больше. Я помню, какие эмоции она у меня вызывала", - отметил Тан, обозначив, что именно его вдохновило на школьную коллекцию.



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