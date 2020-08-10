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Главная Новости Досуг стиль и красота Вкус в одежде надо прививать с детства: Андре Тан представил современную школьную форму
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Вкус в одежде надо прививать с детства: Андре Тан представил современную школьную форму

Дизайнер создал модную школьную форму, которая заменит грубую холщовую ткань и поможет ребенку понять свою уникальность

10 августа 2020, 15:58
Автор:

Екатерина Белоброва
Вкус в одежде надо прививать с детства: Андре Тан представил современную школьную форму

Известный украинский дизайнер моды Андре Тан представил новую коллекцию школьной формы, которую разработал в связи с приближением первого сентября. Об этом он рассказал в интервью изданию "Украина 24".

По словам стилиста, отмена обязательной школьной формы - это верное решение правительства, однако важно сохранять уместную строгость и удобство в повседневной, первой официальной одежде ребенка.

"Я думаю о своей дочери, когда работаю над каждой новой детской коллекцией. В гардеробе Сони 90% вещей из бренда Andre TAN Kids. В моё время, к сожалению, школьная форма была ужасной: из грубого темно-синего сукна, которое царапало кожу. Форму еще и покупали "на вырост", на несколько размеров больше. Я помню, какие эмоции она у меня вызывала", - отметил Тан, обозначив, что именно его вдохновило на школьную коллекцию.

При этом он добавил, что создание новых образов не отменяет качества, ведь форма проходит ежедневное испытание, а родители не должны бояться очередной стирки детской одежды.

"В то же время форма должна быть элегантной, выдержанной, но с какой-то особой "фишкой", - подчеркнул Андре Тан.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о главных трендах осени 2020 года, которые будут интересны людям  с хорошим вкусом.


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