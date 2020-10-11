Какие цвета добавляют молодости: советы от Андре Тана

При выборе одежды женщинам стоит большое внимание уделять цветовой гамме. Ведь есть цвета, которые визуально стройнят, полнят, а есть и те, которые заметно омолаживают. Что это за цвета рассказал известный дизайнер Андре Тан на своей странице в Instagram.

Эксперт подчеркнул, что женщины должны подбирать одежду в соответствии со своим цветом волос. Например, блондинкам больше подходит светло-фиолетовый, лавандовый, бирюзовый и пудровый оттенки. Они подчеркнут естественную красоту и придадут образу легкости и свежести.

Девушкам-шатенкам стоит обратить внимание на синий, коралловый и горчичный цвета, а рыжеволосым — на изумрудный и цвет фуксии. Одежды такого оттенка должны обязательно быть в вашем гардеробе.

Андре Тан также отметил, что абсолютно каждой девушке, не зависимо от цвета волос, подойдет небесно-голубой цвет, именно он придает молодость, свежесть и воздушность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинский модельер Андре Тан рассказал, как стоит одеваться девушкам низкого рост а, чтобы казаться стройнее.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!