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Какие цвета добавляют молодости: советы от Андре Тана

Каждой женщине придает молодости небесно-голубой цвет

сегодня, 17:00
Автор:

Светлана Шкурупий

При выборе одежды женщинам стоит большое внимание уделять цветовой гамме. Ведь есть цвета, которые визуально стройнят, полнят, а есть и те, которые заметно омолаживают. Что это за цвета рассказал известный дизайнер Андре Тан на своей странице в Instagram.

Какие цвета добавляют молодости: советы от Андре Тана

Эксперт подчеркнул, что женщины должны подбирать одежду в соответствии со своим цветом волос. Например, блондинкам больше подходит светло-фиолетовый, лавандовый, бирюзовый и пудровый оттенки. Они подчеркнут естественную красоту и придадут образу легкости и свежести.

Девушкам-шатенкам стоит обратить внимание на синий, коралловый и горчичный цвета, а рыжеволосым — на изумрудный и цвет фуксии. Одежды такого оттенка должны обязательно быть в вашем гардеробе.

Андре Тан также отметил, что абсолютно каждой девушке, не зависимо от цвета волос, подойдет небесно-голубой цвет, именно он придает молодость, свежесть и воздушность. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинский модельер Андре Тан рассказал, как стоит одеваться девушкам низкого роста, чтобы казаться стройнее.


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