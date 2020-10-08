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Главная Новости Досуг стиль и красота Чем опасно наращивание ресниц: ответ офтальмолога
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Чем опасно наращивание ресниц: ответ офтальмолога

Модные искусственные ресницы могут навредить глазам

сегодня, 21:02
Автор:

Любовь Блажко

В стремлениях к красоте женщину трудно остановить, ведь всегда хочется выглядеть очень эффектно и красиво. Поэтому зачастую в ход идет всё: искусственные волосы, ногти и даже ресницы. Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Сергей Рыков рассказал, почему следует быть осторожными с наращиванием ресниц, передает издание segodnya.

Чем опасно наращивание ресниц: ответ офтальмолога

Чем опасно наращивание ресниц. Фото: pixabay

Специалист поделился, что искусственные ресницы передавливают железы, которые называют мейбомиевыми. Эта железа увлажняет глаза, выделяя сало. А когда на естественные ресницы накладываются толстые искусственные, то начинается раздражение маргинального края века и появляется хронический мейбомиит. 

Если ресницы наращенные постоянно, то стоит со всей ответственностью отнестись к уходу за своими глазами. Необходимо регулярно увлажнять глаза, чтобы не столкнуться с синдромом сухого глаза, говорит Сергей. 

Мастер по наращиванию ресниц Карина Тихоновая рассказывает, что каждая ресничка должна быть автономной, потому склейка ресниц считается грубым нарушением. Оптимальный отступ приклеенной ресницы от века – 0,5 миллиметров. Также стоит обратить внимание на натуральные ресницы: если они довольно тонкие, то тяжелый искусственный материал будет их только отягощать. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему активно выпадают ресницы и что с этим делать.


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